Молодым парам предложили выдавать инструкцию о подготовке к беременности

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать подробную инструкцию для молодых пар, в которой бы рассказывалось обо всех шагах по подготовке к беременности. Копия обращения на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул собеседник RT, демография находится в особой зоне внимания государства.

«Вопросами повышения деторождения заняты как федеральные, так и региональные власти. За последние годы внедрено множество общероссийских и местных программ, помогающих родителям сделать шаг в сторону рождения ребёнка. Однако не все супружеские пары наверняка знают, как правильно идти по дороге, ведущей к рождению долгожданного малыша», — объяснил Ветров.

По его словам, многие не знают, с посещения каких врачей начинать подготовку, какие товары необходимо приобрести для облегчения периода беременности, что необходимо новорождённому в первые дни и месяцы жизни и многое другое.

«Как ни странно, этот ворох вопросов и незнания процесса может затруднить и даже оттолкнуть молодые пары от принятия решения о рождении ребёнка», — считает он.

В связи с этим депутат предложил разработать подробную инструкцию, в которой бы рассказывались все шаги по планированию и подготовке к беременности.

«Кроме того, данная инструкция могла бы затрагивать вопросы об альтернативных способах зачатия, доступных для граждан России. Такая инструкция могла бы вручаться во время заключения брака вместе со свидетельством, а также при плановых прохождениях медицинского осмотра», — говорится в тексте обращения.

