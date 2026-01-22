Почему детский матрас нужно менять каждые пять лет

Новый матрас нужно покупать детям раз в пять-семь лет, это нужно для правильного формирования позвоночника, рассказал «Газете.Ru» врач — травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке Зейнутдин Фарманов.

«В раннем детстве (первые годы) требуется твердая и ровная поверхность (без глубокого проваливания) — это важно для безопасности и формирования позвоночника. В школьном возрасте и подростковом периоде, при быстром росте, нужна упругая поддержка, которая не будет «проваливать» таз и позвоночник», — объяснил врач.

Дети растут — их масса и рост меняются, поэтому важно постоянно обновлять матрас.

«Рекомендуемые ориентиры: проверять состояние матраса каждые 3–5 лет; реальная замена часто требуется каждые 5–7 лет, иногда раньше при видимой просадке или изменении комфорта. Производители и педиатры часто советуют замену чаще, чем для взрослых, потому что у детей матрас испытывает более сильные нагрузки, например, дети могут на нем прыгать, но главное — он должен соответствовать растущему телу», — заметил доктор.

Взрослым менять матрас нужно в среднем раз в 10 лет, или при появлении вмятин, бугров или провисаний, звуков при движении, или если вам вдруг стало неудобно спать на привычном матрасе.