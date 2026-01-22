Психолог: выбор необычного имени ребенка – это большая ответственность

Психолог Марианна Абравитова заявила, что выбор имени для ребенка влияет на его развитие как личности. Когда дети с именем Грач, Тор, Фрол, Лучезара растут в окружении Александров, Ольг и Татьян, они начинают считать себя особенными. Такие дети выделяют себя как нечто иное.

В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог отметила, что дети с необычными именами сталкиваются с системой «свой-чужой» и им может быть сложно сформировать круг общения. Поэтому к выбору имени для своего ребенка нужно подходить крайне ответственно.

«Если уж так получилось, что вы дали необычное имя, то изначально вы с ребенком должны вести определенные разговоры на тему, что это нормально и естественно. Это нужно, чтобы он не стеснялся своего имени, а гордился им», — говорит эксперт.

