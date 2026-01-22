Психолог объяснила, с какого возраста ребенок готов к ответственности за питомца

Настоящую ответственность за питомца, включая регулярный уход, ребёнок может взять на себя примерно с девяти-десяти лет, в младшем школьном возрасте. Об этом в беседе с RT рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

«Большинство детей готовы брать настоящую ответственность, чтобы убирать за питомцем, присматривать за ним, действительно менять ему воду и всё в этом роде, в младшем школьном возрасте, даже середина-конец. У нас младший школьный возраст — это с семи до 12. В среднем с девяти-десяти лет и старше, потому что до этого возраста питомец — это всегда ответственность взрослых, а ребёнок лишь учится помогать», — пояснила эксперт.

Собеседница RT отметила, что о готовности ребёнка к ответственности могут говорить умение помнить о договорённостях, развитая эмпатия, способность следовать правилам и доводить простые дела до конца.

В дошкольном возрасте, по словам специалиста, можно заводить небольших питомцев: рыбок, улиток, морских свинок или хомячков, но только под строгим контролем взрослых. Ребёнок может помогать насыпать корм или менять воду совместно с родителем. С девяти-десяти лет дети уже способны ухаживать за собакой, кошкой или кроликом.

При распределении обязанностей, как объяснила Дугенцова, важно заранее договориться: до девяти лет родитель остаётся главным ответственным, ребёнок — помощником. После этого возраста можно постепенно передавать зону ответственности, объясняя, что питомец — это уже задача ребёнка.

«Важно объяснять финансы от девяти лет, оговорить бюджет, пусть ребёнок самостоятельно это всё покупает. Важно обсудить, кто за что ответственен и кто что будет делать. Вот это самое главное. Полностью скидывать всё на ребёнка тоже не вариант», — дополнила эксперт.

Если же ребёнок охладел к питомцу, что случается часто, не стоит его стыдить или обвинять в чём-либо.

«Лучше всего сократить немножко обязанности ребёнка, снова делать уход какой-то совместно: вместе кормить, выгуливать и искать новые формы интереса, какие-то новые игры, новое обучение, новые наблюдения», — поделилась Дугенцова.

