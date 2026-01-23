Психолог объяснил, из-за кого подростки терроризируют школы

Очередной инцидент в школе. На этот раз семиклассник из лицея в Нижнекамске порезал ножом уборщицу, успел сделать выстрел из сигнального устройства, но сам получил травмы. "РГ" поговорила с социальным психологом Светланой Качмар, чтобы понять, почему такие ЧП все чаще происходят в школах, а возраст детей-шутеров все ниже.

© unsplash

«Меня удивляет, что после подобных случаев некоторые сразу начинают транслировать мысль о том, что ребенка кто-то "зомбировал", "использовал" и "заставил". То компьютерная игра, то какие-нибудь "кураторы", то некая "организация"», — размышляет Качмар.

По ее мнению, это, во-первых, размывает границы ответственности. Как будто виноват не тот, кто совершил преступление. А во-вторых, мешает посмотреть в корень проблемы.

«Школьные шутинги совершают подростки, которым давно и сильно плохо, и при должном равнодушии окружающих они таки найдут тот или иной способ "бахнуть". Запрет игр, соцсетей и чего-нибудь еще не работает», — убеждена психолог.

Эксперт полагает, что невозможно совсем искоренить единичные случаи школьного насилия.