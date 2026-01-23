В школах РФ хотят сократить количество часов на изучение иностранных языков

С 1 сентября Минпросвещения планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5–7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем изменится с 510 до 408 часов. Об этом сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков. Такие изменения нацелены на оптимизацию нагрузки и перераспределение учебного времени. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы. «Вечерняя Москва» узнала у директора школы «КвантУм» Оксаны Кляпки, куда могут перераспределить освободившиеся часы.

По ее словам, важно понимать, что, несмотря на планы сократить часы изучения иностранного языка до двух в неделю, у детей будет возможность брать дополнительные уроки.

В школьной программе есть вариативная часть учебного плана и внеурочная деятельность. У каждой школы есть возможность в часах по выбору ввести дополнительный практикум по иностранному языку. Проблем с изучением иностранных языков у детей из-за этого точно не будет, — сказала она.

Эксперт объяснила, что учебные часы потратят на другие, более важные для детей школьные предметы.

Освободившиеся часы потратят на изучение истории для развития гражданской позиции и других мировоззренческих параметров у каждого учащегося. Также, вероятно, их направят на фундаментальные науки, такие как математика, физика, биология. На данный момент пробелы по этим предметам сказываются на детях сильнее, чем недостаток изучения иностранного языка, — считает Кляпка.

