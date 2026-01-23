Воображаемый друг у ребенка: норма или сигнал о проблемах?

Наличие воображаемого друга у ребёнка – распространённое и обычно безобидное явление, но в отдельных случаях оно может сигнализировать о необходимости психологической поддержки.

Воображаемые друзья – вымышленные персонажи, с которыми дети общаются, играют и делятся секретами, – являются естественной частью раннего развития. Воображаемые друзья могут принимать разные формы: это могут быть люди, животные, одушевлённые предметы или фантастические существа. По данным исследований, до 65% детей заводят таких «товарищей» к семи годам. Чаще всего это происходит в возрасте от трёх до семи лет, когда активно формируются воображение, речь и способность к символическому мышлению, – рассказывает Medscape.

Специалисты подчёркивают: в большинстве случаев такие фантазии не указывают на отклонения, а, напротив, способствуют эмоциональному и когнитивному развитию ребёнка. Воображаемый друг может выступать защитником, другом или олицетворением желаемых качеств, например, смелости или силы. Через него ребёнок учится выражать сложные эмоции – страх, гнев, печаль – и осваивает способы справляться с трудностями.

Однако в некоторых ситуациях подобное поведение может требовать внимания специалистов. На возможные проблемы могут указывать такие признаки, как жёсткая привязанность к воображаемому персонажу, постоянные темы насилия, стресс или изоляция, связанные с «другом», а также сочетание этого поведения с трудностями в общении, речи или повседневной жизни.

Психологи отмечают, что воображаемый друг сам по себе редко является причиной проблем – чаще он становится отражением внутренних переживаний ребёнка, особенно в периоды стресса: развода родителей, рождения брата или сестры, смены школы, проблем с социальным взаимодействием. В таких случаях задача взрослых – не запрещать фантазию, а понять, что она выражает.

Если игра вызывает у ребёнка тревогу, мешает учёбе или общению, или если он путает фантазию с реальностью, рекомендуется обратиться к специалисту. На сеансах терапии врачи наблюдают за тем, что олицетворяет воображаемый друг – защиту, власть, страх или дружеское общение, – и выявляют повторяющиеся эмоциональные темы, такие как чувство покинутости, разочарование или неуверенность. Затем вводятся символические ресурсы, в том числе новые персонажи, альтернативные истории или другие концовки, чтобы помочь ребёнку справиться с этими переживаниями.

Родители при этом включаются в процесс: им дают рекомендации, как поддерживать ребёнка, не обесценивая его внутренний мир.

Таким образом, воображаемый друг – не повод для паники, но иногда – важный сигнал, который стоит услышать.