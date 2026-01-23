Эксперт рассказал, как на самом деле социальные сети влияют на подростков

У этой медали есть две стороны. Кандидат социалогических наук Константин Антипьев рассказал, как на самом деле социальные сети влияют на подростков. По его словам, это может нести как позитивные, так и негативные последствия.

«Социальные сети только отражают, но и усиливают социальное неравенство, формируя виртуальную иерархию популярности. При этом цифровая среда амбивалентна: наряду с продвижением вредных практик она может распространять и позитивные модели поведения, включая отказ от вейпов или интерес к здоровому образу жизни», — сказал эксперт.

При этом Антипьев подчеркнул, что не стоит делать категоричные выводы по этой теме и списывать негативные поведенческие проявления у подростков исключительно на влияние социальных сетей.