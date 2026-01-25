Психолог рассказала, как понять ребенка поколения «альфа»

Поколение Z, или более привычные нам зумеры (молодые люди, рожденные после 1997 года), все активнее входят во взрослую жизнь. Их много критиковали за инфантильность, но между тем они уже достигают первых серьезных карьерных успехов, заводят семьи, участвуют в политической и общественной жизни страны. А им на пятки наступает поколение "альфа", родившееся после 2010 года. Какие они? Как их понять, помочь? Разбираемся с кандидатом психологических наук, заведующей кафедрой организационной и прикладной психологии образования ЮФУ Светланой Жолудевой.

Светлана Васильевна, проблема отцов и детей, сформулированная великим русским писателем Иваном Тургеневым, сейчас на новом витке: только-только социуму удалось впитать в себя поколение зумеров, а у нас на подходе дети-"альфа". Хотелось бы понять: а какие они?

Светлана Жолудева: Теория поколений - очень молодая и достаточно спорная. Доказанных изменений в мозге и когнитивных функциях на таком коротком отрезке, как одно поколение, или 20-25 лет, не существует, а значит, мы имеем дело с социальным явлением. Другими словами - в каких внешних условиях формируются дети, рожденные в один временной период. Опять же, я всегда задаю как минимум два дополнительных вопроса: где человек родился и какая ответственность у него была в жизни. Ребенок в таком мегаполисе, как Москва, будет сильно отличаться от своего сверстника, появившегося на свет в сельской глубинке. А если у него есть младшие братья или сестры, за которыми надо присматривать, у семьи есть хозяйство, где нужно работать с раннего возраста? Это все коренным образом влияет на формирование личности.

И все же давайте попробуем выделить какие-то общие поколенческие черты и на основе этого понять, как выстраивать отношения с "альфа"-детьми?

Светлана Жолудева: Есть в западной социологии такое сформировавшееся понятие, как цифровой абориген высшей пробы. Вот это про них. Зумеры родились и формировались тогда, когда уже были компьютеры и мобильные телефоны, но с ограничениями: телефон еще мог быть кнопочным, ПК - настольным, и т.д. При "альфа" интернет, а значит и доступ к информации, стал всеохватывающим. Соответственно, меньше потребности что-то запоминать. Поколение зумеров мы считали настолько погруженным в гаджеты, насколько это только возможно. Клиповость мышления, характерная для них, в следующих поколениях будет только усугубляться. Но не стоит думать, что "альфа" глупее. Просто ресурсы мозга перераспределяются, запоминать информацию ни к чему - она всегда под рукой, но совершенствуются навыки ее быстрого поиска и правильного применения. А теперь вспомните видео, где малыш пытается слайдить обычную книгу, потому что привык к тачскрину. В экране заключена вся его жизнь: он там познает мир, общается, учится, играет. Это не хорошо и не плохо - это данность, с поправкой на то, каким видят воспитательный процесс в конкретной семье. Это первое поколение, которое с осознанного возраста имеет дело с нейросетями, и для них это просто еще один рабочий инструмент. Они читают меньше классической литературы, но отлично общаются с искусственным интеллектом, пишут программы, монтируют видео.

А как меняется роль родителей?

Светлана Жолудева: Раньше родитель был наставником, сейчас он, скорее, партнер, проводник в реальный мир. Есть такой феномен у поколения "альфа" - ранняя экспертность, ребенок, имея неограниченный доступ к информации, может сильно углубиться в какую-то область знания. В этом есть как плюсы, так и минусы. К последним можно отнести то, что уже в раннем возрасте родители перестают быть для детей носителями какого-то сакрального знания, любимые блогеры обладают гораздо большими авторитетом. Но жизненный опыт никакими гаджетами не заменишь. Научить играть в футбол может только папа, приготовить вкусный пирог - только мама. Аккуратно доставайте свое чадо из виртуального мира и выводите в свет. Родителям нужно понять реальные склонности и таланты ребенка Много проблем доставляет учеба. Сидеть и выводить часами палочки и крючки практически нереально для сегодняшних детей. Старайтесь вводить элементы геймификации, делайте перерывы, чтобы ребенок мог переключить внимание. Тренд сейчас на индивидуальные образовательные траектории, потому что дети все более различаются в своих потребностях и способностях. В самых престижных вузах вместо зубрежки, экзаменов и защиты дипломов - проект, в котором можно заняться тем, что действительно интересно. Еще один момент. Соцсети, программы по изменению изображений провоцируют то, что мы для всех можем стать тем, кем не являемся в реальности. И у ребенка есть два совершенно разных образа: один реальный, другой транслируется вовне. И в какой-то момент есть риск подмены первого вторым. Задача родителей - справиться с таким состоянием.

То есть научить принимать себя таким, какой ты есть?

Светлана Жолудева: Именно. Ребята "альфа" лишь на первый взгляд кажутся самостоятельными, развитыми, продвинутыми. Они, например, совершенно не умеют долгосрочно планировать свою жизнь. Их ставит в тупик сакраментальный вопрос: "Кем ты будешь, когда вырастешь?". Понять реальные склонности и таланты ребенка, помочь ему выбрать профессию, обозначить жизненные приоритеты - этим вы поможете ему.

Тем временем

Школьник стал экспертом онлайн-платформы

Марк Дядченко из Ростова-на-Дону - один из самых умных школьников России, яркий представитель нового поколения "альфа". Программировать он начал в первом классе, причем научился сам по старенькой методичке, которую ему принесла мама. К пятому классу он на вполне профессиональном уровне создавал веб-сайты и приложения, но этого ему показалось мало и он, чтобы оптимизировать свою работу, решил поближе познакомиться с возможностями искусственного интеллекта. Опять же самостоятельно, без подсказок родителей и других взрослых, зарегистрировался на Kaggle - это самая крупная и престижная онлайн-платформа, где, иногда из чисто спортивного интереса, а иногда и за большие деньги, решаются различные задачи с помощью искусственного интеллекта. Пользователей там тысячи, но мальчик из России почти сразу стал выделяться нестандартностью мышления, упорством, недюжинным для своего возраста уровнем понимания современных высоких технологий. Получив заслуженное уважение среди специалистов, он даже стал экспертом платформы - нонсенс для школьника. А осенью прошлого года Марк стал самым юным победителем Всероссийской олимпиады по ИИ - без учителей, без наставников!

Мальчик признается, что далеко не всегда, особенно на ранних этапах своего увлечения компьютерами и технологиями, встречал понимание в семье. Например, его отец - сантехник, и считает, что работать - это значит делать что-то руками. Сидение сына перед экраном по 14 часов в день он воспринимал с некоторым скепсисом. Сейчас, конечно, все по-другому и поддержка в семье абсолютная. А Марку только это и нужно! Распорядок дня парня удивляет. Он самостоятельно встает в 6 утра и ложится в 10 вечера, самостоятельно же анализирует слабые места своей подготовки и планирует, сколько часов уделить любимому ИИ, а сколько - английскому и математике. Никто не стоит над ним с палкой, а в школе относятся с понимаем и даже иногда разрешают не ходить на занятия.

При этом Марк совсем не заучка и не компьютерный червь. У него много друзей и увлечений помимо компьютера и технологий. Он, например, великолепно играет в шахматы. И именно что играет: для него это не спорт и не труд, а возможность проверить свои идеи и найти нестандартные ответы на свои совсем не детские вопросы. Также очень любит футбол и никогда не отказывается погонять мяч с друзьями. Да и просто пошалить, посмеяться, обсудить какие-то новости и события.