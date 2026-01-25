Какой результат на ЕГЭ нужен для успешного поступления в вуз в 2026 году

Рособрнадзор опубликовал минимальные пороговые значения баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для получения аттестата и поступления в вуз. «Вечерняя Москва» узнала подробности у репетитора по истории и педагога Николая Крючкова.

Вопрос № 1: Какие минимальные баллы по базовым предметам?

— Ситуация с базовыми предметами не изменилась. В этом году, чтобы пройти минимальный порог, школьникам необходимо набрать 24 балла по русскому языку и сдать экзамен по базовой математике на три, то есть «удовлетворительно». Такие баллы позволят окончить школу и получить аттестат. В принципе в прошлом году баллы для получения аттестата были такими же, поэтому для тех, кто не планирует получать высшее образование, в общем-то, ничего не изменилось. Но я не рекомендую рассчитывать на минимальный порог, потому что задания бывают разные и лучше рассчитывать на более высокий результат.

Вопрос № 2: Стало ли проще с поступлением в вузы?

— Тем, кто хочет получить высшее образование, придется постараться. Минимальные баллы для поступления в вузы по сравнению с прошлым годом выросли. И стоит помнить, что каждое учебное заведение вправе устанавливать свой порог. По химии и биологии минимальный порог вырастет с 39 до 40 баллов, по информатике и ИКТ — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, а по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов. Это рекомендательные значения, и среди учебных заведений есть тенденция на повышение минимальных баллов из-за большого количества абитуриентов. Рекомендуем внимательно ознакомиться с требованиями выбранных вузов и обязательно актуализировать информацию.

Вопрос № 3: Можно ли будет пересдать экзамен?

— Да, можно пересдать один из обязательных предметов, если не преодолели порог, в предназначенные для этого резервные дни. Также, если выпускника не устроил результат по дополнительному предмету, он может его пересдать еще до окончания приемной кампании. Но важно трезво оценивать свои силы.

Вопрос № 4: Можно ли подать апелляцию, если не согласен с оценкой?

— Да, в течение двух рабочих дней после объявления результатов можно подать заявление на апелляцию в конфликтную комиссию. Выпускника вызовут на заседание, туда можно прийти с родителями. При подаче апелляции проверяется вся работа, что может привести к потере баллов.

Вопрос № 5: На что могут рассчитывать те, кто едва прошел минимальный порог?

— Ежегодно среди списка вузов, подведомственных Минобнауки, есть учебные заведения, чей минимум баллов для поступления идентичен рекомендациям ведомства. Как правило, это частные вузы, где прием осуществляется только на контрактной основе. Советую ориентироваться на списки таких вузов этого года, чтобы подавать документы в лицензированный вуз.

Сергей Кравцов, руководитель министерства просвещения России:

— Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования. Такие специалисты будут очень востребованными на рынке труда.

Что ждет студентов

В этом году студентов вузов затронут несколько важных изменений.

Увеличение размера выплат. Ключевое событие — индексация государственных стипендий с 1 сентября 2026 года. Это ежегодная процедура, направленная на компенсацию инфляции;

Общежития. Новые типовые правила предоставления студентам мест в общежитиях предполагают введение новых подходов к распределению, направленных на повышение прозрачности, и четкое закрепление приоритетов: иногородние, льготники, студенческие семьи. Активно будет вестись борьба с «мертвыми душами» — студентами, которые формально числятся в общежитии, но не проживают там;

Цифровизация. В ближайшие годы электронные ведомости и зачетные книжки станут обязательными.

С 1 сентября 2026 года в России предлагается ввести оценки за поведение учащихся с 1-го по 11-й класс. После тестирования будет выбрана единая модель оценивания, которую будут использовать во всех школах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько эффективным может быть это нововведение.