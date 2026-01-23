Стоит ли ограничивать детям доступ к соцсетям

В Госдуме выразили мнение, что детям до 14 лет не стоит давать доступ к социальным сетям. Также предполагается, что с 14 до 16 лет в этой сфере должны действовать серьезные ограничения для подростков, а с 16 до 18 лет — «определенные ограничения», несмотря на «почти взрослый формат использования». Чем объясняется это предложение, где в мире уже действует ограничение соцсетей для детей и нужно ли защищать подростков от Сети — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Что предлагают

Зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов со ссылкой на врачей отметил, что подростки, погружаясь в Сеть, тем более в раннем возрасте, получают настолько сильную дофаминовую зависимость, что ролики в интернете для них становятся куда интереснее занятий в школе и общения со сверстниками.

По словам депутата, до 14 лет должен действовать полный запрет использования социальных сетей, а с 14 до 16 лет — ограничения, которые необходимо разработать совместно с сообществами врачей и родителей, а также с владельцами платформ.

По мнению депутата, ограничения должны сохраняться вплоть до 18 лет — в период с 16 лет и до совершеннолетия дети продолжают учиться в школе. Он считает, что можно ввести жесткие ограничения в дневной период, когда идут учебные процессы. Свинцов подчеркнул: зависимость детей от социальных сетей и их интерес к ним превыше реальной жизни «приводит к определенным отклонениям, причем иногда даже с очень существенными отклонениями в развитии, в психике», передает ТАСС.

В каких странах уже существует такой запрет

Австралия

Практика запрета доступа детей к социальным сетям применяется в разных уголках мира. В Австралии с декабря 2025 года вступил в силу закон, который ввел полный запрет популярных соцсетей для детей младше 16 лет. Платформы обязали удалить существующие профили подростков, а также заблокировать регистрацию новых аккаунтов. В случае нарушения закона ответственность будут нести сами соцсети, которые накажут крупными штрафами, а дети и родители не будут нести никакой ответственности. Ряд соцсетей, которые используются для учебы и публикации развивающего контента, не вошел в список запрещенных. Платформы обязали ввести технологии подтверждения возраста — от проверки документов и видеоселфи до анализа поведения аккаунтов.

Страны Европы

Подростки в Бельгии с 2018 года могут создавать аккаунты в социальных сетях только по достижении 13 лет и с разрешения родителей. В других странах мира по состоянию на конец 2025 года обсуждались или вводились ограничения по пользованию детьми соцсетями. Во Франции с 2023 года действует закон о «цифровом совершеннолетии» для лиц до 15 лет; в Норвегии и Испании минимальный возраст, с которого подростки могут зарегистрироваться в соцсетях, в 2024 году был поднят до 15 и 16 лет соответственно. Европарламент в ноябре 2025 года также призывал установить минимальный возраст на территории Евросоюза, с которого подростки могут получать доступ к социальным сетям.

Малайзия и Сингапур

В 2026 году Малайзия планирует запретить использование соцсетей детям до 16 лет. А в Сингапуре введут ограничения для школьников старших классов во время нахождения в учебном заведении: им запретят пользоваться смартфонами и умными часами не только на уроках, но и на переменах, внеклассных занятиях и в кружках.

Казахстан

В январе 2026 года стало известно, что Министерство культуры и информации Казахстана подготовило законопроекты, предусматривающие запрет на регистрацию в социальных сетях для граждан, не достигших 16-летнего возраста. Документы прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение.

Возможно ли реализовать ограничения на доступ в соцсети

По мнению эксперта в области IT Артема Геллера, претворить в жизнь подобную инициативу на самом деле проблематично.

Страны, в которых вводились подобные меры, сейчас пытаются «откатить» назад эти решения и разобраться, как можно сделать это лучше, — указал собеседник «ВМ».

Он отметил, что на данный момент нет хорошей практики ограничения пребывания детей в социальных сетях. В странах, где принимались такие решения, было много прецедентов, когда дети все равно находили способы попасть в Сеть, обходя запреты.

Теоретически можно было бы ввести серьезные ограничения, например, проводить авторизацию через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Но едва ли такую авторизацию будут делать все ресурсы, — считает эксперт.

Ограничить регистрацию детей в соцсетях, не испортив опыт пользования ею других пользователей, довольно сложно, и «с наскоку» это сделать точно не получится, считает Геллер.

Пока я не видел инициатив, которые описывали бы подробную действенную механику, — заключил он.

Нужно ли ограничивать доступ детей к соцсетям

Психолог Евгений Фомин в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что подросткам нужно приобщаться к социальным сетям как можно позднее. Интернет — безграничное информационное пространство, в котором пользователь может найти любую информацию. Но как он ее интерпретирует в зависимости от своего психологического состояния, понять сложно.

Нужно ограничивать вред, который могут наносить социальные сети. Причем не только для детей, но и для взрослых. Если появится механика отсечения вредоносного контента, то это будет хорошо, — считает эксперт.

Он напомнил, что несколько лет назад все говорили о суицидальной игре «Синий кит», когда подростки получали опасные и страшные «задания» через социальные сети.

Тогда предлагали ввести регистрацию в соцсетях через аккаунты на «Госуслугах». Это было бы отличным решением. Человек выходил бы в Сеть не анонимно. К тому же он содержал бы свое информационное пространство (и его окружающих) в чистоте, — указал психолог.

Когда информационное пространство «засоряется», это влияет на настроение человека. Если, к примеру, он постоянно поглощает контент о несправедливости мира, у него развиваются тревога и депрессивное состояние.

Если рассказывать человеку, какими плохими бывают люди или их определенные категории, то это будет приводить к гневу, с которым сложно будет справиться, — привел пример собеседник «ВМ».

У такого гнева будут последствия: раскаяние за, возможно, опрометчиво совершенные поступки и разочарование.

Сложится впечатление, что мир несправедлив и опасен. И зачем тогда жить? Возникает экзистенциальная угроза жизни. Вся гамма негативных эмоций, которые может испытать человек, может быть спровоцирована увиденным в соцсетях, — резюмировал Фомин.

