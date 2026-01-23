Эксперт раскритиковал идею сократить часы на изучение иностранных языков

Инициатива недостаточно продумана.

Она приведёт к ухудшению знаний по предмету. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился специалист Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского НИУ ВШЭ Павел Азыркин.

«Судя по тому, что сейчас известно в новостях, решение о сокращении часов английского языка не очень просчитано. На текущий момент школа не даёт полноценного уровня, достаточного уровня для коммуникации, но, с другой стороны, сокращение часов точно не улучшит эту ситуацию. Можно говорить о том, что всё-таки английский язык — это язык современной науки, это язык банальной инструкции для бытового прибора. Если сокращать часы, то нужно это делать более обдуманно, потому что необходимо думать о том, что делать с учебниками, потому что учебники рассчитаны на три часа, а новой линейки мы не увидим в ближайшее время. Уменьшение количества часов также будет способствовать процессу забывания, потому что промежуток между двумя уроками больше. Ещё вопрос в том, что вместо этого часа у нас будет. Говорят, что там будет новый предмет социогуманитарного цикла. Вопрос в том, что он развивает».

Ранее стало известно о том, что министерство просвещения планирует сократить количество часов на изучение иностранных языков с трёх до двух в неделю. Речь идёт о занятиях в 5-7 классах.