Россияне назвали желаемые профессии для своих детей

Более 25% родителей мечтают, чтобы их дети стали врачами. Вторая по популярности профессия — программист, следует из результатов исследования холдинга "Ромир" (есть в распоряжении ТАСС).

«Врач — 26% ответов (в 2018 году — 24%). Лидирующая позиция профессии врача сохраняется уже несколько лет. Особенно ярко тренд выражен в Центральном федеральном округе (ЦФО): 37% родителей из этого региона выбрали медицину как предпочтительный путь для своих детей», — говорится в итогах опроса.

Второе место у родителей занимает профессия программиста. Ее выбрали 24% респондентов. На третьем месте — юрист и экономист (19%). За ними предприниматели (18%), инженеры (17%), госслужащие (12%) и преподаватели (10%).

Исследование было проведено в декабре 2025 года с участием 1 500 респондентов из всех федеральных округов России.