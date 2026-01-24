Психолог объяснил, почему дети могут стать неблагодарными

Детский и семейный психолог, педагог-психолог Екатерина Маденко рассказала, почему дети могут стать неблагодарными.

© globallookpress

«С научной точки зрения, "неблагодарность" редко бывает лишь личностной чертой — чаще это комбинация возрастных особенностей, семейных привычек и конкретных навыков», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, если ребёнок привык получать всё легко, то он воспринимает это как должное, не понимая ценности вещей или действий.

Как отметила Маденко, ещё одна ошибка — требовать «спасибо» без объяснения смысла благодарности. Также не стоит покупать подарки вместо того, чтобы уделять время и внимание.

Кроме того, эксперт считает, что нельзя унижать или стыдить ребёнка, если он забыл поблагодарить.

