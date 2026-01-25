Почему подростки так легко верят аферистам

Даже распутав этот клубок, правоохранительные органы не гарантируют задержание организаторов мошеннической схемы. И чей ребенок завтра может снова быть вовлечен в преступную схему, неизвестно.

Вечером 22 января в Красноярске из закрытого коттеджного поселка "Серебряный бор" пропал 14-летний Николай. Отец школьника, Андрей К., вернувшись домой, обнаружил взломанный сейф - оттуда пропали 3 миллиона рублей... Так началась эта прогремевшая на всю страну история.

Дальше было еще страшнее. Отцу поступает сообщение в мессенджере о похищении подростка и требование заплатить за него 30 миллионов рублей. Отец настаивает на разговоре с Колей, ему отказывают - мол, "по телефону он может выкрикнуть что-то лишнее или ты спросишь неподобающее". Потом ему приходит видеообращение самого подростка с просьбой заплатить - сын умоляет отца:

"Я очень хочу домой, сделай все, пожалуйста…"

Завязка - как в хорошей классической криминальной драме. Следственный комитет, естественно, заводит дело о похищении подростка. Все основания для этого налицо: отец Николая - известный предприниматель, владелец компании, которая торгует разнообразной техникой, человек состоятельный. Но следователи также дали понять, что вся история с пропавшим Колей - мошенническая схема. И поэтому к ней привлекли максимум общественного внимания. Что происходит отнюдь не часто.

В пользу этой версии говорило и изучение "места исчезновения" подростка. Поселок "Серебряный бор" находится на окраине Красноярска. Место очень красивое, и недвижимость здесь дорогая. Посторонним в поселок попасть сложно - охрана бдительная. И, конечно, хорошая система видеонаблюдения. Так вот, на попавшей вскоре в Сеть записи хорошо видно, как Николай в сопровождении некоей девушки идет к такси. На похищение это совершенно не походило - подросток в свои 14 лет на голову выше, чем спутница, сбежать ему совсем не сложно, да и ведет парень себя спокойно. Так что поселок для киднеппинга - место, скажем, неудачное, следов и зацепок здесь хватает. Матерые преступники людей так не похищают.

Поэтому многим красноярцам история с похищением Николая живо напомнила прошлогодний случай. Напомним, в марте 2025-го в Ачинске "пропала" 15-летняя девушка. Там тоже было видеопослание родителям (запись, видимо, для устрашения была сделана на кладбище), где "жертва похищения" просила ее спасти, с требованием выкупа в полмиллиона рублей. К поискам "пропажи" тогда привлекались значительные силы (только по линии МВД - 200 сотрудников), но все решилось быстро - через сутки девушку нашли на съемной квартире в соседнем городе Назарово. Никто ее не похищал, видеозапись она сделала сама, весь сценарий был разыгран по инструкциям, получаемым от мошенников по телефону.

И на этот раз красноярское "похищение" завершилось примерно так же - пропажу нашли уже в пятницу, 23 января. Сначала следователи разыскали женщину-таксиста, забиравшую Николая со спутницей из "Серебряного бора". Клубок начал быстро распутываться, и уже через несколько часов их обнаружили на съемной квартире на другом конце Красноярска. Живых и здоровых. О чем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила: "Мои коллеги оперативно разыскали 14-летнего мальчика, пропавшего вчера в Красноярске. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств".

А обстоятельства эти таковы. По словам подростка, уйти из дома его вынудили некие аферисты, сообщив, что "его аккаунт на Госуслугах взломан" и пообещав сильно испортить жизнь отцу и старшему брату. Деньги из сейфа он добыл сам, вскрыв сейф "болгаркой", а его спутница уже успела отдать крупную (но не всю) сумму мошенникам.

Злоумышленники общались с Колей от имени неких "оперативных сотрудников" и требовали держать все в тайне, потому что "все прослушивается".

Его спутницу мошенники обрабатывали примерно так же. С Колей она была не знакома, а в Красноярск прилетела из Сургута с конкретным заданием - выйти на подростка и действовать согласно полученным инструкциям. Сейчас, как сообщает СК РФ, девушка задержана, против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

К сожалению, даже распутав весь клубок надуманной трагедии, правоохранительные органы не гарантируют главное - задержание и суд над организаторами мошеннической схемы. Они просто могут быть за границами России. И чей ребенок может быть завтра вовлечен в нечто подобное, неизвестно.

Мнения

Елена Ясенецкая, доцент, завкафедрой Красноярского краевого института развития образования:

На первый взгляд кажется невероятным, что 14-летний подросток и 18-летняя девушка могли добровольно следовать инструкциям преступников, скрываясь от близких. Однако с точки зрения психологии здесь работают три мощных фактора. Первый - кризис авторитета и "сепарационная тревога". В возрасте 13-16 лет происходит закономерный процесс деидеализации родителей. Подросток стремится к автономии. Любое наставление родителей воспринимается как контроль. Мошенники же выступают в роли "тайных союзников", которые предлагают подростку "взрослую", секретную роль, где он - главный герой, а не "ребенок под присмотром". Второй фактор, назову его так, - феномен "героя секретной миссии". Мошенники часто используют сценарии "спецопераций". Подростку внушают, что он помогает следствию, спасает семью от "плохих людей" или участвует в секретном квесте. Психологический механизм: включается "подростковый эгоцентризм" - вера в свою исключительность и неуязвимость. Инструкция "никому не говори, иначе все испортишь" ложится на благодатную почву подростковой тяги к тайнам и обособлению от мира взрослых. Наконец, третий - социальная инженерия и "захват внимания". Преступники используют технику "перегрузки когнитивного контроля". Они постоянно находятся на связи (в мессенджерах), не давая жертве ни минуты на спокойное размышление. Потом эффект изоляции: когда подростка заставляют сменить сим-карту или уехать на съемную квартиру, его физически отрезают от привычного круга поддержки. В состоянии стресса и дефицита времени критическое мышление отключается даже у взрослых, а у подростков, чья префронтальная кора (ответственная за контроль импульсов) еще не сформирована, это происходит мгновенно. Отсюда советы взрослым: чтобы противостоять этому, родителям важно сохранять не "контролирующую", а "доверительную" позицию. Подросток должен знать: что бы ни случилось, какая бы "секретная миссия" ни предлагалась, он всегда может прийти к родителю без страха наказания. Мошенники строят свои схемы на страхе и тайне - разрушить их можно только открытостью и поддержкой.

Олеся Волкова, доктор психологических наук, Сибирский федеральный университет: