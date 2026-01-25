Тревожность у студентов: когда обычное волнение перерастает в настоящий невроз

25 января отмечается День студента. С началом учебного года или нового семестра для тысяч учащихся вузов стресс становится постоянным спутником. Согласно исследованиям, до 60 процентов студентов испытывают повышенную тревожность, а каждый третий сталкивается с симптомами, требующими профессиональной помощи. Когда обычное волнение перед сессией превращается в изматывающее состояние? Как отличить здоровое беспокойство от начинающегося невроза? На эти вопросы отвечает главный врач клиники «Аксона», психиатр Эдуард Холодов.

© Вечерняя Москва

От адаптации к кризису: почему студенты в группе риска

Студенческие годы — это период множественных стресс-факторов, отметил врач.

Молодые люди сталкиваются с тройной нагрузкой: академической (сложная программа, высокие требования), социальной (новый коллектив, необходимость выстраивать отношения) и личностной (отрыв от семьи, поиск себя), — пояснил он. — Нервная система, особенно если есть предрасположенность, может дать сбой.

Ключевые причины развития тревожных расстройств у студентов

Адаптационный стресс. Первый курс — это ломка привычного жизненного уклада. Вхождение во взрослую жизнь. Иногда это новый город, общежитие, иной формат обучения и уклад жизни. Организм реагирует на это хроническим напряжением.

Информационная перегрузка. Необходимость усваивать большие объемы информации в сжатые сроки, многозадачность (учеба, подработка, проекты) истощают психические ресурсы.

Синдром отличника и страх неудачи. У многих успешных школьников в вузе возникает кризис: они больше не лучшие. Боязнь не оправдать ожиданий со стороны родителей, преподавателей или самого себя становится источником постоянной тревоги.

Финансовые и бытовые трудности. Нехватка денег, проблемы с жильем усугубляют психологическое состояние.

Нарушение режима. Ночные подготовки, нерегулярное питание, недостаток сна напрямую влияют на биохимию мозга, снижая стрессоустойчивость.

Постоянное пребывание в таком режиме — это фон, при котором даже относительно небольшой триггер (провал на экзамене, конфликт) может запустить механизм тревожного расстройства или невроза, — предупредил доктор Холодов.

Когда стоит бить тревогу

Психиатр назвал симптомы, которые указывают на то, что пора обратиться к специалисту.

Выраженная беспричинная тревога

Это не просто волнение перед конкретным событием. Это постоянный, «фоновый» страх, ощущение надвигающейся беды, которое сложно объяснить. Студент просыпается с чувством тяжести и проводит в нем весь день, отметил доктор.

Пример: Алина, студентка 2-го курса юрфака, постоянно чувствовала, что «что-то не так». Она проверяла почту каждые 10 минут, ожидая плохих новостей от деканата, хотя успевала хорошо. Мысли крутились вокруг возможных, но маловероятных катастроф: «вдруг отчислят», «вдруг заболею и пропущу все пары». Расслабиться не получалось даже в выходные, — пояснил врач.

Панические атаки

Внезапные интенсивные приступы страха, сопровождающиеся яркими телесными симптомами:

учащенное сердцебиение, ощущение того, что «сердце выскакивает»;

нехватка воздуха, ком в горле;

головокружение, потливость, тремор;

ощущение нереальности происходящего (дереализация);

страх сойти с ума или умереть.

Пример: Максим, аспирант, впервые столкнулся с панической атакой в метро по пути на важную конференцию. Внезапно стало душно, заколотилось сердце, появился страх, что он сейчас умрет. Приступ длился 10 минут, но после него он месяц боялся спускаться в метро, что ставило под угрозу его научную деятельность, — описал доктор.

Навязчивости или ОКР-симптомы

Мозг атакуют непроизвольные пугающие мысли — «обсессии», от которых пытаются избавиться с помощью ритуалов — «компульсий».

Навязчивые мысли (о заражении, о необходимости сделать что-то неприемлемое), постоянные сомнения (например, «выключил ли я утюг?»).

Навязчивые действия: многочасовое мытье рук, перепроверки по 20 раз (например, закрыта ли дверь), расстановка вещей в строгом порядке.

Пример: у Дарьи, студентки-медика, после стрессовой сессии появилась навязчивая мысль о том, что она может случайно кого-то заразить. Она мыла руки до трещин на коже, избегала ручек дверей, а дома проводила «дезинфекцию» личных вещей по нескольку часов, крадя время у сна и учебы, — рассказал психиатр.

Лечение: от психотерапии до современных препаратов

Важно понимать: тревожное расстройство — это не слабость характера, а заболевание, которое успешно лечится, подчеркнул специалист:

Всегда есть комплексный и индивидуальный подход. Наконец, в ряде медицинских центров есть специальные программы для студентов, учитывающие всю специфику и экономику необходимой терапии.

Психотерапия — основа лечения

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) помогает выявить искаженные мыслительные шаблоны («я обязан быть идеальным», «провал на экзамене — это конец жизни») и заменить их на более рациональные. Обучает техникам управления тревогой в моменте.

Техники релаксации и осознанности: дыхательные упражнения, прогрессивная мышечная релаксация, медитация помогают снизить общий уровень напряжения и «возвращаться» в настоящее, а не в пугающее будущее.

Медикаментозная терапия по показаниям

При панических атаках и генерализованной тревоге назначаются препараты, которые снимают избыточное напряжение нервной системы.

При ОКР применяются средства, влияющие на обмен серотонина, что значительно снижает навязчивости.

Лекарства — не «таблетка от нервов», а инструмент, который помогает восстановить биохимический баланс в мозге и дать возможность психотерапии работать, — поясняет Холодов. — Мы используем современные анксиолитики и антидепрессанты с минимальными побочными эффектами. Они не вызывают привыкания и позволяют вести обычную жизнь.

Коррекция образа жизни

Врач помогает составить план, включающий:

регуляцию сна — важнейший фактор восстановления;

физическую активность — естественный сжигатель гормонов стресса;

рациональное планирование учебы (чтобы избежать авралов и работать равномерно).

Студенческая тревожность — серьезная проблема, но современная психиатрия и психотерапия обладают всем арсеналом средств, чтобы помочь вернуть спокойствие, концентрацию и радость жизни, заверил доктор.

Большинство людей уже через месяц после отпуска чувствуют себя такими же уставшими, как и до него. Стресс запускает в психике механизм, который не дает забыть о работе даже на отдыхе. ​​Ученые назвали это явление «парадоксом восстановления». Как правильно отдыхать, чтобы восстановить нервную систему, «ВМ» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой.