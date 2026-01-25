Что такое синдром Мюнхгаузена и как он проявляется

Россиянка с 2021 года открывала сборы на лечение своего сына. У ребенка, по ее словам, было множество проблем со здоровьем. Однако историей мальчика перед очередной операцией заинтересовались органы опеки, а у его мамы заподозрили синдром Мюнхгаузена. Что это за синдром, возможно ли диагностировать его у своих близких и какие истории, прогремевшие на весь мир, связаны с ним — в материале «Вечерней Москвы».

Подозрительная операция

Мама ребенка собирает деньги в Сети на его лечение уже на протяжении нескольких лет. Сначала речь шла о якобы существующих у мальчика проблемах с носовой перегородкой. Женщина уверяла, что у ребенка регулярно идет кровь из носа и он задыхается во сне. По словам матери, ее сыну нужна была срочная операция стоимостью 150 тысяч рублей. Однако после этого сбора проблемы со здоровьем у мальчика якобы не прекратились. Суммы необходимой помощи постоянно увеличивались. Вместе с тем ребенка постоянно отправляли на обследования и медицинские процедуры в различные клиники.

Очередной сбор был открыт для лечения ребенка в израильском медицинском центре. По словам матери мальчика, он якобы нуждался в пересадке костного мозга, на что нужно было собрать 500 тысяч долларов. Однако до вмешательства мальчик попал в Национальный медицинский исследовательский центр имени Д. Рогачева в Москве, и там врачи заверили, что показаний для трансплантации у ребенка нет. Информацию о мальчике передали в органы опеки и правоохранителям. Там должны проверить, почему мать ребенка ставит ему диагнозы и «назначает» серьезные медицинские вмешательства, передает Telegram-канал Baza.

У женщины, утверждается в публикации, заподозрили синдром Мюнхгаузена. В широком понимании это расстройство, при котором человек симулирует, преувеличивает или намеренно вызывает у себя симптомы заболеваний, чтобы получить внимание и сочувствие врачей. Кроме того, пациент может «находить» диагнозы не только у себя, но и у своих близких людей.

Что такое синдром Мюнхгаузена

Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в практике пациенты с подобным синдромом встречаются довольно часто. Однако сам термин «синдром Мюнхгаузена» используется редко.

Фактически это радикальная форма обычной тревожности, то есть депрессивного тревожного расстройства. Есть еще такое понятие, как «синдром медицинской энциклопедии». Если вы, будучи абсолютно здоровым человеком, пролистаете медицинскую энциклопедию со всеми симптомами, то с большой вероятностью решите, что у вас есть добрая половина перечисленных там заболеваний, — пояснил психолог.

Такие мысли могут появиться даже у человека без психологических проблем, отметил эксперт. А если у него есть легкое депрессивное расстройство, формируется тревожное состояние, то обострение синдрома Мюнхгаузена почти неизбежно.

На самом деле это очень распространенная история. Но обычно человек пытается сдержать этот порыв к бесконечному лечению и обследованиям. Если состояние становится сильно навязчивым, то рано или поздно он доходит до психолога или психотерапевта и получает необходимую помощь, — подчеркнул психолог.

Если вы замечаете у себя или близких чрезмерное стремление к лечению и обследованиям, это может быть поводом обратиться к специалисту и найти причину вашего беспокойства.

Есть очень тонкая грань между обычной тревожностью и состоянием, близким к биполярному расстройству или шизофрении. И это очень сложно диагностировать. Здесь уже однозначно нужна помощь психолога или психотерапевта, который разберется в причинах этого состояния, — отметил собеседник «ВМ».

Основной симптом синдрома Мюнхгаузена — это активные попытки человека вылечить себя (или близкого) от заболевания, которого на самом деле у него нет.

Когда человек начинает лечить не только себя, но и близких, очень сложно определить, действительно ли он так заботится о своем окружении или речь идет уже о патологическом состоянии? Грань очень тонкая, ведь в нашей жизни бывают и случаи, когда болезнь действительно есть, но врачам не сразу удается ее диагностировать, — заключил Зберовский.

Известные случаи синдрома Мюнхгаузена

Впервые термин «синдром Мюнхгаузена» использовал психолог, эндокринолог Ричард Ашер. В 1951 году он опубликовал статью, в которой рассказал о пациентах, выдумывающих себе различные болезни. Они симулировали боль и убедительно описывали присущие «выбранному» ими заболеванию симптомы. Анализы и исследования показывали, что болезни на самом деле нет, но пациенты не соглашались с этим вердиктом и обращались в другие больницы с теми же жалобами. Ашер дал синдрому Мюнхгаузена именно такое название, поскольку увидел нечто общее между своими пациентами и бароном Карлом Фридрихом Иеронимом фон Мюнхгаузеном — вымышленным персонажем, который прославился фантастическими историями о своих подвигах.

Синдром Мюнхгаузена может быть самостоятельным расстройством и делегированным. В первом случае человек «лечит» сам себя. Так, англичанка Венди Скотт за время своего расстройства, которое продолжалось у нее 15 лет, 42 раза оказывалась на операционном столе и перенесла не менее 600 госпитализаций. По мнению женщины, у нее было множество самых разных заболеваний. Со временем Скотт смогла излечиться — не от выдуманных болезней, а от синдрома Мюнхгаузена, но для этого потребовалась длительная терапия.

Делегированный синдром Мюнхгаузена — состояние, при котором страдающий от расстройства «лечит» не себя, а близкого ему человека. Чаще всего жертвами становятся дети. В 2017 году в России вызвала резонанс история 11-летнего мальчика, который к своему возрасту весил всего 11 килограммов. Приемные родители ребенка морили его голодом на протяжении восьми лет, при этом пытаясь выявить у него некое заболевание. После того как мальчика забрали из приемной семьи, за три месяца без «лечения» он поправился на девять килограммов.

В 2015 году американку Лэйси Спирс приговорили к 20 годам тюремного заключения за убийство пятилетнего сына Гарнетта. Женщина вела блог, в котором рассказывала о «таинственном заболевании» сына. Она уверяла, что мальчик страдает от целого ряда недугов. На деле же Спирс давала Гарнетту через зонд большие порции соли, которые стали для него смертельными. По мнению помощницы окружного прокурора Нью-Йорка Дорин Ллойд, мать отравила сына из-за нездоровой жажды внимания.

Но самый нашумевший случай делегированного синдрома Мюнхгаузена — история американки Джипси Роуз Бланшар. Ее мать вскоре после рождения девочки начала подозревать у нее ряд серьезных заболеваний. Врачи уверяли женщину, что Джипси абсолютно здорова, но та продолжала «находить» у нее симптомы различных болезней. Со временем девочка начала передвигаться в инвалидной коляске и питаться через зонд. Ее мать собирала пожертвования на лечение, получала помощь в благотворительных организациях. Используя «болезнь» Джипси, она добилась публичности, упоминаний в прессе, встреч со знаменитостями, поездки в Диснейленд и даже получила дом.

В 2012 году Джипси познакомилась в Сети с парнем. Спустя три года общения и отношений она предложила ему убить свою мать, и тот претворил план в жизнь. Молодой человек нанес женщине 17 ножевых ранений. Затем пара похитила четыре тысячи долларов из дома и сбежала. Спустя время Джипси и ее парня нашли. Девушка рассказала, что с годами поняла: мать лжет насчет ее заболеваний. По словам Джипси, женщина регулярно избивала ее и приковывала к кровати. Девушку признали жертвой жестокого обращения со стороны матери, ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Исполнитель же убийства был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

