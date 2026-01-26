Власти сократят платные места в российских колледжах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские власти готовят законопроект, ограничивающий количество платных мест на гуманитарных и экономических направлениях колледжей. Об этом газете "Известия" сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

"Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи", - зявила Абрамченко. Она сообщила, что по некоторым направлениям большинство студентов обучаются платно. Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что массовый планый набор чаще всего встречается на популярных у школьников направлениях, которые не востребованы на рынке труда.

"В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов", - уточнила Абрамченко.

Предлагаемый закон будет действовать по аналогии с его предшественником, который ограничил платные места в вузах. На сегодняшний день каждый колледж самостоятельно определяет количество коммерческих мест. Так, после вступления в силу нового закона, это решение будет принимать правительство. Затем правительство создаст перечень специальностей, за которыми будет закреплено предельное количество платных мест. После этого Минпросвещения должно будет распределить места между колледжами.