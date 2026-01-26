Власти сократят платные места в российских колледжах

В России планируется сократить количество платных мест в колледжах на гуманитарных и экономических направлениях.

По словам вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко, соответствующий законопроект уже разрабатывается, пишет газета "Известия". Сейчас платные места чаще открывают на популярные у школьников направления, которые не востребованы на рынке труда, в то время как реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов.

Если законопроект вступит в силу, правительство, а не колледжи, будет определять количество коммерческих мест. Кроме того, будет создан список специальностей с установленным лимитом платных мест, сообщает информационное агентство "РосБалт".