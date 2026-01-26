Психолог назвала возраст, с которого дети начинают лгать

Это происходит в 5-7 лет и связано с тем, что ребёнок взрослеет.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» сказкотерапевт Светлана Филяева отметила, что родителям не нужно переживать по такому поводу.

«5-7 лет — в этом возрасте, как правило, происходят первые эксперименты с враньём. Это, я бы сказала, норма развития ребёнка. Социальный интеллект, психика усложняются. Бывают дети, которые часто хитрят в дошкольном возрасте. Эта ложь часто ещё простая, легко уличить. И сразу много эмоций у родителей, потому что, может быть, это моя вина. Я там что-то недоглядела. Ребёнок просто становится старше и взрослее».

Обман в сказках часто показывают добро, если он помогает герою спастись от зла или победить его, добавила Филяева.

«Вот ребёнок что-то придумал, соврал. Ему говорят, что врать нехорошо под любым соусом. Но в то же время в сказках у нас сплошь да рядом молодцы разные обманывают злодеев, каких-то колдунов, Кощея Бессмертного. Никто не хочет в печку к бабе Яге залезать — её обмануть можно. Кот в сапогах у нас замечательный, который вывозит просто невероятную ситуацию и не только спасает себя и своего хозяина, но и королевство впридачу».

Ранее психолог призвала не запрещать детям лгать. «Плутовство» и приукрашивание важны для интеллектуального развития ребёнка. Это не формирует склонности к патологическому обману и к криминальному поведению, подчеркнула Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».