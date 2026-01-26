Как правильно выбрать дополнительные предметы для сдачи ЕГЭ

Выбор дополнительных предметов для сдачи ЕГЭ играет большую роль в жизни выпускника. Они определят, в какой вуз он поступит и какую профессию освоит.

В разговоре с РИАМО психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн отметила, что часто на этапе выбора предметов и будущей профессии школьники допускают ошибки.

Например, ориентируются на тренды, следуют примеру одноклассников, выбирают профессию с высоким заработком, специальность, не соответствующую характеру. Еще одна распространенная ошибка — выбор «на всякий случай».

Чтобы не допускать этих ошибок Гольдштейн советует следить за интересами ребенка с раннего возраста. При этом нужно помнить, что осознанный выбор будущей профессии формируется примерно с 13 до 16 лет.

Определиться помогут профориентационные тесты, которые должны стать не панацеей, а пищей для размышления.

«Универсальный способ понять, какая профессия "твоя" — это модель, основанная на пересечении трех сфер: "хочу", "могу" и "надо"», — поделилась психолог.

Родители должны помочь ребенку выяснить, что ему нравится, что у него получается, а также узнать, что востребовано на рынке.

Там, где три круга пересекаются и находится точка осознанного выбора.