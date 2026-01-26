Оториноларинголог назвала распространенные причины детского храпа

Дети могут храпеть из-за заложенности носа, и этот симптом уйдет вместе с простудой. Но если, например, увеличены аденоидные миндалины, то храп становится хроническим. Особенности анатомии полости носа к этому приводят намного реже.

Врач-оториноларинголог клиники «Альфскрин» Анастасия Аносова отметила, что с проблемой храпа люди обычно сталкиваются уже во взрослом возрасте. Но поскольку люди храпят не специально, то их родные закрывают на это глаза. Но вот если храпит ребенок, то это уже повод забеспокоиться о его здоровье.

«Если ребенок начал храпеть во сне – это всегда повод присмотреться внимательнее к его здоровью. Иногда храп появляется впервые, иногда повторяется регулярно, но в любом случае он снижает качество сна. Важно понимать: детский храп – это не диагноз, а симптом, который может иметь разные причины», – отмечает специалист.

В беседе с Тульской службой новостей Аносова пояснила, что храп может быть вызван заложенностью носа из-за простуды, и после выздоровления проблема уходит. Наиболее частая причина хронического храпа у детей – это увеличение аденоидной миндалины, из-за чего становится сложнее дышать носом лежа. Кроме того, ребенок может храпеть, например, из-за увеличения небных миндалин, аллергического ринита. Анатомические особенности полости носа, вызывающие храп, встречаются не так часто.

