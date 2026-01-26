Педагоги раскритиковали итоговую аттестацию школьников

Она не даёт объективную оценку уровня знаний.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.

«Сама форма итоговой аттестации, не только итоговой, но и промежуточной, в виде экзамена перестаёт быть современной, актуальной. Она перестаёт служить тем задачам, для которых она существовала девять веков. Она родилась ещё на заре института образования, когда монахи, прежде всего иезуиты, ввели инициацию образовательную по примеру Страшного суда. Экзамен — это метафора Страшного суда. В этом смысле, когда требовались заученные ответы на заранее известные вопросы, это работало. Сейчас это перестаёт работать, потому что это не даёт адекватную оценку уровня образования, качеству, образовательным результатам, многие из которых не измеряются даже такими изощрёнными методами, как ЕГЭ или другие репродуктивные механизмы. Есть другие способы итоговой аттестации: накопительная, цифровые следы, больше компетенций учителям».

Ранее Минпросвещения предложило блокировать в интернете сайты с готовыми домашними заданиями для школьников.

Ведомство также хочет запретить распространение информации о контрольно-измерительных материалах ЕГЭ и ОГЭ, а также олимпиад. Уже подготовлен соответствующий законопроект, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.