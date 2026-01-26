Фадеев ответил, на что не должна влиять оценка за поведение

Процесс оценивания поведения учеников в школе нельзя бюрократизировать, чтобы он не стал значительной нагрузкой на учителя. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию.

«Считаю, что ни в коем случае нельзя увеличивать нагрузку на учителя. Здесь нельзя бюрократизировать этот процесс, заставлять учителя чуть ли не каждый день отслеживать поведение ученика и его фиксировать. Отслеживаться должно только аномальное, дикое поведение учеников. Это прежде всего — дикостей не должно быть в школе», — сказал Фадеев журналистам.

Апробация оценки поведения в школах уже идет с начала 2025/26 учебного года. В ней принимают участие 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель.