Глава Совета оценил трехуровневую модель оценки поведения в школе

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддерживает трехуровневую систему оценок за поведение в школе. Как сообщил Фадеев журналистам по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию, к этой модели также склоняются педагогическое и родительское сообщества.

«Трехуровневая модель — образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Многие школы предлагают вводить такую трехступенчатую систему. Я их поддерживаю, считаю, что это правильно», — сказал Фадеев.

Согласно представленным на совещании данным Министерства просвещения РФ, педагогические работники и родительское сообщество сошлись в том, что нужна трехуровневая модель, так как она "дает возможность скорректировать поведение детей из групп риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, и дать им позитивную динамику для дальнейшего развития".

Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. В ней принимают участие 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель.