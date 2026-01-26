Кто поддержал введение оценки поведения в школах

Подавляющее большинство родителей, учителей и школьников, принимающих участие в эксперименте по введению оценки поведения, положительно относятся к предложенному нововведению. Об этом сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию.

Президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего в декабре 2024 года заседания СПЧ поручил организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами целесообразности введения в школе оценки за поведение. Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года.

«Тот эксперимент, который в 89 школах провело министерство [просвещения], показал, что абсолютное большинство и педагогов, и родителей, и школьников согласны с тем, что введение оценки поведения будет полезным», — сказал Фадеев журналистам.

Как сообщалось на совещании, Минпросвещения провело анкетирование среди участников эксперимента. В опросе приняли участие 3,5 тыс. обучающихся 5 и 8 классов, были опрошены более 4 тыс. родителей и педагогов. По результатам анкетирования принявших участие в апробации установлено, что к оценке поведения положительно относятся более 78% обучающихся, 73% педагогов и более 87% родителей.