Эксперт прокомментировал законопроект о запрете сайтов с ответами по ЕГЭ

Минпросвещения России подготовило проект федерального закона по блокировке сайтов с готовыми решениями и ответами на домашние задания, олимпиады и экзамены. Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них. В настоящее время законопроект проходит педагогическую экспертизу.

Алина Ахмедьянова - кандидат философских наук, доцент и. о. заведующего кафедрой педагогики Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы считает готовящиеся изменения своевременным и нужным законодательным актом.

- Когда в интернет-пространство попадают реальные КИМ и еще, не дай бог, ответы, то обесценивается прежде всего труд учителя. И, конечно, теряется мотивация у школьников, которые действительно готовились все это время к государственной итоговой аттестации. И очень часто ведутся на это часть учеников, которые в принципе и не готовились к экзаменам и ждали того самого момента в соцсетях. К сожалению, они подвергают себя опасности, так как ответы и реальные КИМы зачастую некорректны. Ребята просто переписывают их с закрытыми глазами. И очень часто получают неудовлетворительные оценки. Это будет правильно, если полностью заблокируют те сайты, где "гуляют" готовые решения и задания всероссийской олимпиады школьников. Считаю, что в олимпиадах участвовать должны самые лучшие ученики, которые проверяют не просто свои знания, но и выявляют пробелы, чтобы стремиться к еще большему совершенствованию в любимых предметах, - подчеркнула эксперт.

Она говорит, что в ее детстве готовыми ответами школьники пользовались очень редко, если только перепроверяли одну задачу, которая требовала особого подхода в своем решении. Сегодня такие сайты - источник, с которого переписывают ответы по всем предметам.

Педагог также напомнила, что сейчас школьники зачастую находят ответы на свои задания, применяя искусственный интеллект. В связи с чем она считает, что и педагогическому сообществу, и родителям необходимо формировать в детях культуру применения ИИ в учебных целях в пределах разумного.