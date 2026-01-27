Какова вероятность, что новорожденных перепутают в роддоме

Риск покинуть роддом с чужим ребенком минимален, поскольку новорожденные дети в современных медучреждениях постоянно находятся рядом с мамами. Об этом в беседе с aif.ru сообщила акушер-гинеколог Анастасия Дергачева.

Напомним, в СУ СКР по Приморскому краю начали проверку факта подмены младенцев в одном из роддомов города Лесозаводска, которая, как утверждается, произошла в 1989 году. Пострадавшие требуют от государства 30 миллионов рублей компенсации.

"Раньше подобные истории, действительно, были возможны. Во время СССР и около 10 лет после распада мамы и дети в роддомах находились в разных отделениях. Было отдельное помещение для детей и отдельное послеродовое отделение для их мам. То есть детей клали в один кюветик и развозили по палатам к мамам, а потом их снова забирали одной гурьбой и везли обратно в детское отделение. Детей привозили строго по часам на кормление, то есть другого совместного пребывания у мам с малышами не было", - рассказала врач.

Чуть позднее младенцев начали оставлять с мамами для совместного пребывания в отдельных палатах. По словам Дергачевой, новорожденного осматривают и делают необходимые медицинские манипуляции прямо перед ней, а затем кладут родильнице прямо на грудь.

"Это все происходит в пределах одного родильного зала, что исключает риск перепутать детей. Потом маму с ребенком вместе переводят в палату", - добавила врач.

Она отметила, что малышам помимо этого надевают специальные бирки на руки с фамилиями их мам.