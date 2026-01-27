Психиатр предупредил о риске развития аутизма из-за компьютерных игр

Особенно остро эта проблема стоит перед детьми.

Важно учитывать количество часов, проведённых в «виртуальном пространстве». Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Михаил Тетюшкин.

«Если человек, особенно ребёнок, проводит большую часть своей жизни в виртуальном пространстве, то понятно, что его психика подстраивается и перестраивается под функционирование в виртуальном пространстве, которое, понятно, отличается от реальной жизни. И поскольку, как правило, это искусственно созданная среда игры, то отличается весьма существенно. И потом, когда ребенку приходится выходить из этого пространства и начинать общение и коммуникацию в реале, офлайн, как это принято сейчас говорить, то он испытывает определенные затруднения. Как её обозначить, компьютерная зависимость, какой-то вариант аутизма. Не так важно. Тут важно ещё понимать, что длительное пользование гаджетами и нахождение за экраном оно и для физического здоровья не слишком полезно. Проблема больше не в компьютерах, электронных играх или гаджетах, а какое время им уделять».

