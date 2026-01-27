Стоит ли переживать за социализацию детей из-за гаджетов

Социализация у современных детей никуда не исчезает, они также много общаются, просто в формате онлайн игр, переписок и созвонов. Об этом НСН рассказала детский психолог Ирина Таранова.

Современные дети все чаще проводят свободное время с гаджетами, в связи с чем специалисты говорят о так называемом «цифровом аутизме» — приобретенном синдроме, когда у ребенка появляются симптомы, напоминающие расстройства аутистического спектра, пишут «Известия». Впервые такое понятие в конце 2010-х ввел румынский психолог Мариус Замфир. Таранова раскрыла, что дети не просто так сегодня зависают в гаджетах.

«Во-первых, по международной классификации болезни нет такого понятия. С одной стороны, уровень развития меняется, соответственно, меняется поколение. Но с другой стороны, дети сейчас не просто так уходят в виртуальный мир. Во-первых, там более-менее безопасно. Если 30 лет назад можно было спокойно выпускать ребенка на улицу, то сейчас так нельзя. Во-вторых, взрослые не могут уже так часто гулять с детьми, и ребенку приходится придумывать себе занятие», - отметила она.

При этом Таранова указала, что сегодня большая часть общения перетекла в онлайн, но это не значит, что дети теряют социализацию.

«Однако, когда дети проводят много времени в гаджетах, это не всегда означает, что они теряют социализацию. У них все равно есть общение со сверстниками просто оно видоизменяется, переходит в онлайн, в игры, созвоны. Но, тем не менее, коммуникативные навыки ребенка не должны откатиться назад. Это может быть только какой-то очень запущенный случай, где у ребенка действительно развивается зависимость, теряется критичность мышления. В таком случае может идти регресс. Но в других случаях ребенок все равно ходит в школу, на какие-то секции, и социализация у него там есть», - уточнила собеседница НСН.

Также психолог раскрыла, какой лимит оптимально установить ребенку, чтобы он не «пересидел» в телефоне.

«Золотая середина для каждого ребенка своя, потому что кому-то хватает 15-30 минут для перевозбуждения нервной системы, кто-то сможет спокойно проводить час и больше времени без последствий. На что нужно обращать внимание? Если ребенок после гаджета перевозбужденный, агрессивный. Если ребенок реагирует неадекватно на просьбу родителей убрать гаджеты, сесть за уроки и пойти поесть, то это признаки того, что он не справляется с гаджетом», - подытожила она.

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что в России дети могут начать использовать смартфон с 12–14 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».