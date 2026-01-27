Эксперт объяснил, чему взрослые могут научиться у детей

Дети стремительно осваивают цифровые навыки и гораздо быстрее взрослых адаптируются к различным изменениям. Они неосознанно становятся для нас наставниками по любознательности, доброте и милосердию. Специалист семейного центра "Ориентир" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Королев рассказал, чему взрослые могут научиться у детей.

«До чего техника дошла…»

Технологии развиваются с большой скоростью, и все чаще можно заметить, как взрослые обращаются к детям за помощью: современный ребенок уже с ранних лет живет в мире гаджетов, интернета и социальных сетей, поэтому с легкостью осваивает новое, не боится перемен и действует уверенно там, где взрослые теряются.

«Мама может попросить сына показать, как скачать и пользоваться тем или иным приложением, узнать о трендах. Но что если посмотреть на ситуацию под другим углом и дело не в технике, а во взгляде на жизнь?» — дополнил специалист.

Радоваться простым вещам

Помните рассуждения из книги Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц"? "Когда говоришь взрослым: "Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби", они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: "Я видел дом за сто тысяч франков", - и тогда они восклицают: "Какая красота!".

Дети умеют видеть красоту там, где взрослые ее не замечают: они восхищаются снегом, наблюдают за каплями дождя и верят в чудеса. Взрослые же часто погружены в дела и тревоги, требуют конкретные факты, цифры и доказательства. Они забывают о том, что мы сами создаем себе хорошее настроение.

Смелость быть настоящим

Взрослые боятся показаться уязвимыми, поэтому часто надевают маску уверенности, даже когда ощущают тревогу. У детей все проще: они не скрывают эмоций. Если все хорошо - смеются, если грустно - плачут. Если испытывают страх или любовь - скажут прямо, без стеснения.

«Возможно, если бы взрослые чаще разговаривали и открывались близким, стало бы больше взаимопонимания, но они боятся обидеть или разозлить собеседника. Дети же долго зла не держат: могут поругаться, а через считаные минуты снова играть вместе. Взрослые иногда хранят обиды многие годы, разрушая отношения», — прокомментировал Андрей Королев.

Интерес к познанию окружающего мира

Ребенок с интересом воспринимает все, что видит впервые. Он не боится задавать вопросы, искать ответы, пробовать и ошибаться. С возрастом эти качества стираются, многим кажется, что они уже все знают и умеют. Дети напоминают нам: никогда не поздно начать сначала - будь то изучение новой дисциплины, освоение компьютера или просто попытка понять другого человека.

Вера в лучшее

Взрослые часто считают наивность слабостью. Но на самом деле в ней скрыта суперсила: она помогает сохранять веру в лучшее, находить позитив даже в трудных ситуациях. Наивность показывает возможности там, где другие видят лишь проблемы, и дарит веру, что все можно исправить или преодолеть. В мире, полном сомнений и опасений, умение сохранять доверие к будущему и видеть перспективу делает человека сильнее.

«Иногда взрослым нужно вспомнить о своем внутреннем ребенке, чтобы не потеряться в постоянной занятости и стрессах. Попробуйте сделать то, что в детстве приносило радость. Не бойтесь нового, учитесь замечать мелочи, сохраняйте искренность чувств и открытость миру. Это позволит обрести душевное равновесие и наполнить жизнь теплом и гармонией», — заключил Андрей Королев.

Справка "РГ"

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, Ресурсный центр "Отрадное", Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево", а также пять особых семейных центров для детей с особенностями здоровья. Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов. Подробная информация о работе центров размещена на портале "Мой семейный центр".