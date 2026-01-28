Лайк важнее реальности: как соцсети формируют психику современных подростков

Нейросети, цифровые платформы, социальные сети стали неиссякаемым источником знаний, новых знакомств и безграничных возможностей для детей и молодежи. Но за новыми возможностями в творчестве и обучении порой скрываются настоящие вызовы для мышления и эмоционального интеллекта подростков. Психологи семейных центров департамента труда и социальной защиты населения столицы рассказали «Вечерней Москве» о том, как социальные медиа и нейросети формируют сознание поколений Z и «альфа».

Новые возможности для развития

Социальные сети позволяют мгновенно делиться идеями, фотографиями и видео, строить сообщества по интересам и находить друзей по всему миру. Через создание контента и объединение с другими участниками популярных платформ молодежь развивает воображение и навыки коммуникации.

Сегодня популярность также набирают нейросети — умные алгоритмы, которые анализируют данные и предлагают персонализированные решения.

— Для подростков они могут быть полезны в учебе: приложения на базе искусственного интеллекта, такие как образовательные платформы с ИИ-ассистентами, адаптируют контент под индивидуальные нужды, предлагают видеолекции, тесты и рекомендации. Они помогают в творчестве — от генерации идей до создания проектов. Нейросети упрощают рутину, например, при планировании расписания или поиске информации, — рассказала психолог семейного центра «Отрадное» Екатерина Котляр.

Риски и негативные последствия

Несмотря на большие возможности платформ, они также могут оказывать негативное влияние на подрастающее поколение. За яркими картинками и бесконечной лентой новостей в социальных сетях скрываются серьезные опасности, которые могут подорвать психическое состояние детей.

— Одна из главных проблем — это социальное сравнение. Подростки постоянно видят в ленте идеальные фото и видео своих сверстников и знаменитостей. Кажется, что у всех все получается лучше: они красивее, успешнее, популярнее. Это неизбежно ведет к низкой самооценке. Подросток начинает чувствовать себя неполноценным, сравнивает свою реальность с чужой картинкой. Это может вызвать сильную тревожность: постоянное беспокойство о том, как тебя видят другие, и страх не соответствовать ожиданиям окружающих, — отметил Георгий Матвеев, психолог семейного центра ТиНАО.

Глубокие фейки, сгенерированные искусственным интеллектом, подталкивают подростков верить в недостоверную информацию и искажают восприятие мира. Со временем могут измениться когнитивные привычки. Короткие форматы видео (15–60 секунд) влияют на восприятие информации: подростку становится тяжелее удерживать внимание. Например, могут появиться трудности с чтением длинных текстов.

Обилие информации перегружает мозг и затрудняет критическое мышление, а полная зависимость от искусственного интеллекта ослабляет собственные способности, такие как самостоятельное решение задач или эмпатия в общении.

Что делать родителям

Специалисты рекомендуют анализировать влияние контента на ребенка: обращать внимание на изменения в его эмоциональном состоянии, ухудшение концентрации и снижение самооценки. Оставайтесь открытыми к диалогу, делитесь советами и рассказывайте подросткам о возможных опасностях: кибербуллинг, мошенничество, нарушение конфиденциальности, утечка персональных данных.

Поощряйте офлайн-активности: спорт, хобби, реальное общение. Помните, что пример родителей играет ключевую роль: если взрослые зависимы от гаджетов, дети будут копировать это поведение.

— Родительский контроль — это не запреты, а совместное исследование мира. Диалог помогает подростку развить осознанное отношение к технологиям. Мы должны учить их не бояться цифрового мира, а использовать его разумно, сбалансировав онлайн- и офлайн-взаимодействие с миром, — добавила Екатерина Котляр.

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, ресурсный центр «Отрадное», Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево», а также пять особых семейных центров для детей с особенностями здоровья. Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Подробная информация о работе центров размещена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».