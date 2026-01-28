Психиатр назвал норму экранного времени для детей

До трёх лет электронные устройства нежелательны в принципе, ребёнку младшего возраста — не более получаса.

Учащимся начальных классов время использования следует ограничить до часа, подросткам — от 1 до 2 часов в день. Такими рекомендациями в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Михаил Тетюшкин.

«Существуют совершенно определённые нормы, которые каждый родитель должен знать. Так, ребёнку до 3 лет это было бы крайне нежелательно в любом объёме использовать. Детям младшего возраста — полчаса в день. Младшим школьникам — до часа. Подросткам младшего подросткового возраста — до полутора часов. Старший подростковый возраст и взрослые — 2 часа в день максимум. Так что, если соблюдать вот эти правила компьютерного экранного времени, проблем не возникнет. Когда нормы превышаются, особенно превышаются в разы, то тогда проблема вполне может возникнуть».

Ранее психиатр предупредил о риске развития аутизма из-за компьютерных игр. Особенно остро эта проблема стоит перед детьми. Важно учитывать количество часов, проведённых в «виртуальном пространстве». Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Михаил Тетюшкин.