Найдена связь между ленью подростков и психическим здоровьем родителей

Недостаток движения у подростков влияет не только на их собственное здоровье. Международное исследование, опубликованное в Mental Health and Physical Activity, показало, что малоподвижный образ жизни детей может со временем ухудшать психическое состояние их родителей. Работа ученых из Польши, Германии и Канады впервые проследила этот эффект в долгосрочной перспективе.

© Телеканал «Наука»

Больше экранов — меньше движения

За последние десятилетия время, которое подростки проводят сидя, заметно выросло. Речь идет не только о школьных занятиях, но и о часах, проведенных за смартфонами, компьютерами и телевизорами. Ранее исследования в основном связывали нехватку физической активности с ожирением и сердечно-сосудистыми рисками. Однако все больше данных указывает на связь между сидячим образом жизни и психическим благополучием.

При этом большинство подобных работ касались взрослых. Влияние низкой активности подростков на эмоциональное состояние их самих и членов семьи долгое время оставалось практически не изученным.

Как проходило исследование

Ученые наблюдали за 203 парами «родитель — ребенок» в возрасте от 9 до 15 лет в течение 14 месяцев. Участники жили в городских и сельских районах юго-запада Польши. Исследование включало три этапа наблюдений и имело лонгитюдный формат, то есть позволяло отслеживать изменения со временем.

Уровень депрессивных симптомов оценивался с помощью клинического опросника PHQ-9, а реальное время, проведенное сидя, фиксировалось специальными датчиками активности, которые носили на бедре. В начале проекта семьи также прошли образовательную программу о вреде малоподвижного образа жизни и способах ему противостоять.

Фото: телеканал «Наука»

Порочный круг настроения и бездействия

Результаты показали двустороннюю связь. Подростки, которые в начале исследования больше сидели, через восемь месяцев чаще сообщали о симптомах депрессии. Одновременно дети с подавленным настроением изначально демонстрировали более низкую физическую активность.

Неожиданным оказался и эффект, затрагивающий родителей. Если через восемь месяцев ребенок стал проводить больше времени в сидячем положении, то к концу исследования у родителей чаще фиксировались признаки ухудшения эмоционального состояния.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что образ жизни ребенка влияет на психическое благополучие опекуна», — объясняет соавтор исследования Мария Сива.

По ее словам, постоянное наблюдение за снижением активности ребенка может вызывать у родителей тревогу, чувство беспомощности и эмоциональное истощение, которое со временем перерастает в подавленное настроение.

Неожиданный эффект обучения

Ученые отметили парадоксальный результат. Подростки, у которых через восемь месяцев наблюдалось улучшение настроения, спустя 14 месяцев, напротив, стали проводить больше времени сидя. Ученые предполагают, что это может быть связано с образовательной программой: дети, чувствующие себя психологически благополучно, могли решить, что дополнительная активность им не так уж необходима.

Почему важно действовать всей семьей

Результаты исследования также показывают, что подростки в среднем проводят значительно больше времени без движения, чем их родители, и эта разница со временем только увеличивается. При этом уровень сидячей активности у взрослых оставался относительно стабильным.

Авторы делают вывод, что программы укрепления здоровья должны быть ориентированы не только на детей или взрослых по отдельности, а на семью в целом. Борьба с малоподвижным образом жизни и поддержка психического здоровья, по их мнению, тесно связаны и требуют комплексного подхода.