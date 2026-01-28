Почему для работы с беременными необходимы опытные психологи

Психологическая помощь беременным очень важна, но нужно обратить внимание на качество специалистов в этой сфере, так как психологам придется часто работать с женщинами, уже имеющими опыт сложного или неудавшегося вынашивания ребенка, рассказала НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу за период вынашивания ребенка, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов РБК.

Ерофеева объяснила, насколько психологическая помощь важна для женщин в положении.

«Такая помощь очень важна, потому что у наших женщин довольно высокий уровень тревожности. Это беспокойство о том, получится ли у нее выносить и родить здорового ребенка. Поэтому психологи нужны обязательно, хотя бы для того, чтобы выслушать, что женщину беспокоит. У акушера-гинеколога есть 12 минут на прием пациентки, за это время он не может ответить на все ее вопросы, а у психолога на прием отводится чуть больше времени. В советские времена подавляющее большинство акушеров-гинекологов, работающих в амбулаторно-поликлинической сети, вынуждены были оказывали женщинам психологическую поддержку, потому что переложить это было не на кого», - отметила Ерофеева.

Психолог, работающий с беременными, должен быть опытным специалистом, так как часто им придется работать с уже психологически травмированными женщинами.

«Психолог должен работать в связке с участковыми врачами, акушерами, гинекологами, чтобы понимать, какой статус, анамнез у женщины. Без этого все разговоры будут бесполезны. Я бы этих специалистов подготовила, чтобы они лучше ориентировались в акушерско-гинекологической патологии, понимали работу с женщинами в сложных жизненных и репродуктивно-соматических ситуациях. Важно качество психологов, потому что одно дело уговаривать женщину не делать аборт, а работать с тревожной женщиной, у которой сложная беременность или, может быть, предыдущая беременность плохо закончилась либо родился ребенок-инвалид, - совсем другая история. Вторая категория – это уже травмированные женщины. Это задача для опытного психолога, имеющего жизненный и профессиональный опыт», - подчеркнула акушер-гинеколог.

