Минздрав установил нормы прикладывания ребенка к груди после родов

Российское министерство здравоохранения определило оптимальный срок для первого кормления новорожденного грудью — в пределах 1,5–2 часов после появления на свет, с длительностью не короче 30 минут. Об этом сказано в официальном документе ведомства.

В тексте указано, что в учреждениях, занимающихся помощью при родах (родильных отделениях больниц), организуются необходимые условия для применения семейно-центрированных подходов в перинатальной сфере, которые гарантируют самое быстрое возможное первое кормление малыша грудью прямо в родильном зале (не позже 1,5–2 часов) после рождения, с продолжительностью минимум 30 минут (если нет медицинских ограничений), а также помощь в организации грудного вскармливания, кроме случаев, когда у роженицы диагностирована ВИЧ-инфекция»

Кроме того, в документе предусмотрено участие отца малыша или иного родственника во время родов, за исключением ситуаций с хирургическим вмешательством, таким как кесарево сечение.

В то же время, для женщин с нормальным восстановлением после родов без осложнений предполагается пребывание в родильном доме не дольше 3 дней. После кесарева сечения без осложнений в послеродовом периоде этот срок может достигать 4 дней.