Ученые предупредили об опасности мам-блогерок для собственных детей

Матери, ведущие блоги в соцсетях и активно снимающие своих детей на камеру, могут нанести вред их психическому здоровью. К такому выводу пришли китайские учёные, проведя многолетнее исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Health Psychology. Об этом пишет Mash.

Исследование, в котором участвовали 541 пара «мать-ребёнок», показало, что у детей, чьи матери активно вовлекали их в блогинг, чаще возникали психические расстройства. У таких детей развивалось неадекватное восприятие своего тела.

Учёные отмечают, что дети, постоянно становясь объектами контента, начинали считать себя недостаточно красивыми на фото и видео. Это приводило к навязчивому желанию изменить свою внешность с помощью пластических операций или даже к склонности к селфхарму. Кроме того, дети чувствовали себя ненужными собственным родителям.

Специалисты объясняют это тем, что образ тела и самовосприятие ребёнка в значительной степени формируются под влиянием матери. В качестве примера исследователи привели семью Кардашьян, назвав их поведение неадекватным.

В заключении статьи учёные подчеркнули, что одержимость созданием селфи и контента связана с нарциссическими чертами личности.