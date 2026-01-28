Почему важно обсуждать с ребенком увиденное в кино

Современное семейное кино собирает на отечественном зрителе миллионы и, судя по отзывам в Сети, вызывает много вопросов. Почему в детском фильме герои-подростки щеголяют в откровенных нарядах? Зачем шокируют детскую публику горячими поцелуями? Для чего жены богатырей предстают перед юным зрителем беременными?

О том, как быть, если вы пришли с ребенком в кинотеатр и увиденное не совпало с вашими сказочными ожиданиями, "РГ" рассказала мать троих сыновей и бизнес-консультант Наталья Фефилова.

Наталья, как относиться к киносказке, которая, мягко говоря, не тянет на "6+"?

Наталья Фефилова: Сказка всегда была способом через перенос в условно безопасную "выдуманную, волшебную" среду поговорить с ребенком о ключевых и важных темах: о ценностях, правилах, принципах жизни. Но если раньше смыслы были упакованы в метафору, в условность, то сейчас дистанция сократилась. Темы подаются быстрее, прямолинейнее, визуально реалистично. Это особенность времени, когда потоки информации таковы, что некогда расшифровать метафоры, некогда додумывать. Нужно зацепить и удержать хоть на несколько минут внимание потребителя.

Если прежде дети в сказках могли появиться неизвестно откуда, как, к примеру, Снегурочка, возникшая по волшебству, то сегодня жены богатырей именно беременны. И тут возникает самый важный вопрос: как ребенок встречается с этими взрослыми темами. От ответственности родителя тут никуда не деться.

Вы про контроль и запреты?

Наталья Фефилова: Нет, я про то, что важнее научить ребенка, что же с этим делать? Чтобы он мог эту информацию воспринять и принести взрослому для обсуждения, а не прятать в себе.

Допустим, но современное семейное кино все же далековато от семейного. Цель его уже не сеять доброе и вечное, а собрать кассу в лучших традициях Карабаса-Барабаса.

Наталья Фефилова: Семейное кино, и художественное, и мультипликационное, сегодня нередко строится по принципу двойного адреса. Ребенок считывает приключения, эмоции, основную сюжетную линию. Взрослый же наблюдает иронию, отсылки, второй смысл - те вещи, которые детям пока непонятны и не видны в связи с их возрастом.

Цель понятна - совместный просмотр, привлечение людей в кинотеатры целыми семьями, продажи билетов и реклама. Увиденное вместе можно обсудить, связать с реальной жизнью: "Что ты здесь понял?", "Как тебе кажется, у героя был выбор?", "А как в нашей семье принято?". Это способ вернуть ребенку мышление, дать опору для осмысления и поделиться своим видением.

Давайте по-честному, вы со своими детьми ходите в кино?

Наталья Фефилова: У нас со старшим сыном некоторое время назад появилась традиция - вдвоем ходить в оперу. Раньше мы ходили на мультфильмы, теперь в Мариинку. И вот эта привычка, которая появилась еще в его детстве, - обсуждать увиденное - по-прежнему с нами. Мы смотрим, а потом обсуждаем символы, которые увидели, смыслы, которые распознали, свое согласие или несогласие с выбором героя. Это не только верхний пласт - сама постановка, декорации, музыка, солисты, - но и то, что за этим стоит сама жизнь.

Когда возникает повод для тревоги?

Наталья Фефилова: Когда ребенок остается с тем, что увидел, один. Необязательно именно физически, хотя и физически тоже.

И что делать?

Наталья Фефилова: Важно, чтобы диалог в жизни ребенка был всегда. Речь не только про разбор фильмов, а про постоянное присутствие этого диалога в семье. Ценности, смыслы, нормы и правила, убеждения и установки ребенок получает именно от семьи. И родители своими словами каждый день закладывают эту основу. Моя бабушка, например, была мастером сторителлинга. Она всегда рассказывала истории о мальчиках и девочках из соседних домов, о внуках подруг, с которыми происходили какие-то неприятные истории, чтобы на их примерах объяснить нам вещи, которые не стоит делать. Садится в машину к незнакомцам, выходить из дома, не сказав, брать конфетки у чужих теть и дядь. Прошло 40 лет, а я все еще помню ее истории.

А как быть с неудобными детскими вопросами?

Наталья Фефилова: У нас в доме есть правило: не понял - спроси у мамы. Я спокойно выдерживаю любые вопросы, не смеюсь, не ухожу в отрицание или обесценивание, а даю ответы в том представлении, в котором считаю возможным для возраста ребенка. У меня есть даже коллекция интересных вопросов от детей, вроде: "Мама, а ты стерва?"

При этом я могу честно сказать, что чего-то не знаю, и мы можем разобрать это вместе. И для меня это не про слабость или потерю авторитета, а про силу и уязвимость. Про то, что "мама" - это тоже человек со своими ограничениями.

Важное правило при разговорах с детьми для меня: доступ к информации должен быть на определенном уровне и соответствовать возрасту. То есть, на вопрос пятилетнего ребенка "откуда берутся дети" не нужно описывать все подробности. Сначала стоит уточнить, что он имеет в виду, откуда этот вопрос появился, что он об этом уже знает. Родительству тоже нужно учиться, и о том, что у тебя могут спросить твои дети, надо думать заранее. Формулировать для себя собственные ценности и правила тоже стоит - это и есть взрослость. Та важная часть жизни, которую нужно развивать и родителям.

Может ли запрет смотреть "недетское кино" защитить ребенка от ненужной информации?

Наталья Фефилова: Я не верю в запреты без понимания. Запрет, который не сопровождается разговором, часто либо делает тему запретно-притягательной, либо выталкивает ребенка из общего культурного поля: "все видели, а я нет". Особенно остро это проявляется в школьном и подростковом возрасте. Ценности не формируются из запретов. Они формируются из повторяющегося опыта разговоров, примеров и честных рамок: "В нашей семье мы считаем важным…".

Детство - это не стерильный вакуум. Это пространство, где сложные темы появляются по мере готовности и с поддержкой взрослого. Наш выбор как родителей - не пытаться остановить этот поток, а стать для ребенка тем, кто помогает в нем ориентироваться.