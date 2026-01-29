Эксперт раскритиковал запрет на размещение в сети старых решений ЕГЭ

Подобные материалы имеют образовательную ценность, считает основатель онлайн-школы "Умскул"

Инициатива Минпросвещения о запрете распространения в сети готовых решений экзаменационных материалов ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет может привести к формированию неравных условий для подготовки школьников, рассказал ТАСС основатель онлайн-школы "Умскул" Дмитрий Данилов.

"Эти материалы имеют образовательную ценность: они помогают школьникам понять логику заданий, тренировать навыки решения и готовиться к экзаменам в одном со сверстниками темпе. Ведь смысл формата ЕГЭ - в предоставлении равных возможностей для всех учеников при поступлении в вуз, вне зависимости от региона проживания и стартовых условий", - сказал Данилов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы онлайн-школы.

Он отметил, что списывание со сборников с готовыми ответами на домашние задания - это реальная проблема образовательного процесса сегодня, которая напрямую влияет на качество образования, и ее нужно решать.

Запрет на распространение готовых вариантов ЕГЭ прошлых лет плохо отразится на самом формате экзамена - он потеряет свои главные преимущества: прозрачность и доступность, подчеркнул эксперт. Кроме того, часть преподавателей и репетиторов продолжат использовать эти материалы, создав неравные условия:

"В итоге сформируется несправедливая система подготовки: кто получает доступ к таким материалам, тот получает преимущество и больше практики, а значит - и больше шансов на поступление в вуз мечты", - уточнил Данилов.

Ранее Минпросвещения подготовило поправки, которые запрещают распространение готовых домашних заданий и решений олимпиадных задач. Цель инициативы - оградить учебный процесс от недобросовестного использования готовых ответов и повысить мотивацию учеников к самостоятельной работе.