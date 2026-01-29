Эксперты рассказали о правильной подготовке к ЕГЭ и стратегии поступления

Российские одиннадцатиклассники должны поторопиться - 2 февраля последний день подачи заявлений на участие в ЕГЭ. А тем временем "СОЮЗ" обратился к экспертам, чтобы помочь разобраться в стратегии поступления - и тем, кто уже стоит на пороге ЕГЭ, и тем, у кого еще есть несколько лет в запасе.

© Российская Газета

У меня растут года

Иногда ребенок с раннего детства четко сигнализирует, какая сфера ему близка, и сомневаться в выборе профессии не приходится. Но так бывает не всегда, и психологи рекомендуют подросткам проходить профориентацию, причем не полагаться на школу, а по своей инициативе проходить тесты онлайн, встретиться с психологом-профориентологом. Стоит посещать выставки, фестивали профессий, там консультацию можно получить вживую и бесплатно.

Тесты - не окончательная "путевка в жизнь", но они могут служить отправной точкой для поиска своего места, говорит педагог-психолог Марина Зиновьева. Также она предупреждает: пока подросток учится в школе, не игнорируйте мероприятия, которые дают дополнительные баллы: ГТО, волонтерство, конкурсы, олимпиады. (Вузы сами определяют, какие индивидуальные достижения засчитывают и сколько баллов за них дают).

Атлас и калькулятор

- Разработан полезный инструмент, который стоит освоить еще в школе. Это атлас профессий, - рассказывает Наталия Киеня, эксперт сайта для абитуриентов "Поступи онлайн". - Он находится в свободном доступе. Часто подросток просто не знает, какие бывают профессии. Или, например, хочет стать психологом, но не представляет, что профессия включает множество разных специализаций - тут и спортивный психолог, и психолог в детсаду, и специалист в пенитенциарных учреждениях... Пойти "на психологию", а потом выяснить, что в вузе имеется всего одна программа, и она тебе совершенно не подходит, - неприятный сюрприз.

В атласе профессии разбиты по большим блокам, например, "Профессии человек - человек", "Онлайн-профессии", "Рабочие профессии". Атлас дает названия программ обучения и их уникальные коды, которые присваиваются каждому направлению подготовки. (В любом учебном заведении страны одна и та же специальность имеет тот же самый код). Например, по профессии "Дизайнер" атлас выдает 179 разных программ.

Пользоваться онлайн-калькулятором ЕГЭ нужно начинать, когда у вас появляются результаты тренировочных ЕГЭ. В калькулятор заводите свои баллы, выставляете фильтры формы обучения (очное, заочное, дистанционное и т.д.), выбираете, платно планируете учиться или на бюджете, настраиваете город, и сервис показывает, в какие вузы и на какие программы с вашим набором ЕГЭ и баллами можно пробовать поступать. А когда придут результаты реальных экзаменов, с помощью этого сервиса можно окончательно "просеять" все вузы, чтобы выбрать, в какой подавать документы.

Следим за новостями

С 1 сентября 2026 года вступит в силу, а еще через год начнет действовать правило: для поступления на направления для учителей-предметников надо будет сдавать ЕГЭ еще и по профилю специализации. (Скажем, если идешь учиться на преподавателя химии, нужно сдавать ЕГЭ по химии, и т.д.) Еще новость: с 2026/2027 года для ряда специальностей станет обязательным ЕГЭ по физике, истории либо географии. Эксперты советуют стратегию: проверьте списки специальностей, где эти предметы стали обязательными, и, если вам они интересны, подавайте заявления на большее число предметов ЕГЭ, чем планируете сдавать; за неявку на экзамен санкций нет, а у вас есть пространство для маневра.

Каждая специальность имеет уникальный числовой код, который одинаков во всех вузах России

Порядок приема в вузы ежегодно утверждается Минобрнауки России, оно объявляет его по своим информационным каналам, - объясняет Киеня. - Чтоб удостовериться, что правильно поняли суть нововведений, перепроверяйте данные в профильных СМИ и на сайтах вузов.

С 2026 года граждане России смогут поступать в российские вузы по результатам белорусского Центрального тестирования. "У людей, которые ничего не знают о ЦТ, может возникнуть мысль: а не съездить ли на белорусский экзамен для поступления в российские вузы альтернативным способом, - говорит Киеня. - Но ЦТ слишком отличается от ЕГЭ, российская школа к нему не готовит. А для граждан РФ, которые постоянно живут в Беларуси, это прекрасная новость: нововведение фактически уравняло их в правах с белорусами, которые и раньше могли поступать в вузы России по ЦТ".

Не время расслабляться

Подать документы можно в 5 вузов, в каждом выбрав до 5 направлений подготовки. В каждом вузе можно подавать и на платное, и на бюджет - это не засчитывается за отдельные попытки. Эксперты советуют подавать тогда, когда уже есть результаты ЕГЭ.

С этого года подать документы через сайт вуза нельзя. Их можно доставить лично, отправить по почте (но этот способ знатоки не рекомендуют), подать через сайт Госуслуг - нужно иметь подтвержденную учетную запись.

Убедитесь, что попали в конкурсные списки (они публикуются на сайтах вузов). Зачисление проходит в два этапа. На приоритетном зачисляются абитуриенты с особыми правами: олимпиадники, целевики, льготники. После чего становится известно число бюджетных мест для общего конкурса. Анализируйте списки, предупреждает Киеня, - в них вы видите себя и других не по фамилиям, а по уникальным кодам, а отметки "Основной высший приоритет" и "Высший проходной приоритет" подскажут, кто проходит по баллам и уже подал согласие на зачисление, а кто - нет. Лучше не рисковать и подать согласие в тот вуз, где ваше положение тверже. Можно подстраховаться, подав на ту же специальность заявление на заочную или очно-заочную форму или на платное. Также есть вариант уйти в колледж или повторить попытку через год.