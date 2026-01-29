В школах призвали ввести психологические уроки

Подростки не осознают своих эмоций и не умеют сами справляться со стрессом, поэтому в школах необходимы грамотные психологи, которые им помогут, заявила в пресс-центре НСН Ольга Софьянова.

Нельзя винить подростков за агрессивное поведение, так как их формирует семейная и школьная среда, а сами они не умеют осознавать свои эмоции и справляться со стрессом и давлением. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.

«Мы не можем перекладывать всю ответственность на подростков. Они только формируются и ловят себя только в состоянии аффекта, даже не рефлексируя. Подросток находится в семейной и школьной системе, и эти две системы будут его формировать. Внутри семейной системы могут происходить конфликты и ссоры, а в школе на ребенка тоже оказывается давление. И вот когда ребёнок испытывает давление со всех сторон, он не совсем понимает, что с ним происходит. У подростка идет выброс различных гормонов, потому что идет конкретная перестройка тела и ментальности. Вся аффективная система, все, что отвечает за импульсы, формируется быстрее, чем тормозная система. Поэтому им так свойственно рисковое поведение», - рассказала она.

Психолог подчеркнула, что тело и психика подростка только находится в стадии формирования, отсюда и неадекватные реакции. Также она предложила ввести профессиональные психологические уроки в школах.

«Беспрецедентная скорость передачи информации сегодня не может не накладывать свой отпечаток на психику. Как это влияет на кору мозга? У подростка кора мозга еще находится в стадии формирования, она окончательно сформируется только к 25 годам. Добавим, что в таком возрасте у детей на первом месте стоит не учеба, а общение, социальные контакты. Также идет развитие сексуальной части. Когда у подростка накапливается негативная энергия, она криво выражается в гневе и ярости, так как ребенок не осознает свои эмоции. Плюс низкий уровень психологического образования в школах. Так что в школах нужны уроки психологии на обязательной основе, чтобы дети учились себя понимать и у них была психологическая грамотность», - добавила Софьянова.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил в пресс-центре НСН, что проблема детской и подростковой агрессии кроется в обилии жестоких фильмов и игр, поэтому нужно на федеральном уровне принять меры, ограждающие детей от такого контента.