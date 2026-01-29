Детский маникюр: с какого возраста можно и где проходит граница безопасности

Интерес к детскому маникюру в последние годы заметно вырос. Девочки хотят быть похожими на мам, повторять бьюти-ритуалы и пробовать цветные покрытия. Однако маникюр для ребенка и для взрослого — это две принципиально разные вещи, и здесь особенно важно понимать границы допустимого. Мастер маникюра Ирина Миллер рассказала подробнее об этой процедуре.

С какого возраста можно делать ребенку маникюр

Детский маникюр, который подразумевает простую стрижку ногтей и выдергивание заусенцев, допустим уже с рождения, т.к. ногти у детей растут так же быстро, как у взрослых и требуют ухода. Но если говорить о маникюре с покрытием, тот тут речь может идти о возрасте ориентировочно с 6-7 лет. Но при этом исключаются гель-лак и другие стойкие системы.

«В этом возрасте ногтевая пластина еще формируется: она мягкая, тонкая и чувствительная к любому вмешательству. До подросткового возраста допустимы только щадящие варианты — водные лаки, peel-off покрытия или специальные детские составы, которые не требуют спиливания и агрессивного снятия», — рассказывает специалист.

Почему покрытие может быть вредным

Основной риск связан не с цветом, а с технологиями. Гель-лак, базы, топы и праймеры рассчитаны на взрослую ногтевую пластину.

«У детей они могут провоцировать истончение ногтей, расслоение, повышенную чувствительность и аллергические реакции. Опасность представляет и процесс снятия — спиливание или размачивание может травмировать зону роста ногтя», — подчеркивает эксперт.

Как правильно делать детский маникюр

Он должен быть максимально простым. Ирина:

«Ногти аккуратно подпиливаются по форме, без давления и укорачивания „под корень“. Кутикула не срезается — допускается только мягкое отодвигание апельсиновой палочкой при необходимости. Любые режущие инструменты исключаются».

При желании, ногти можно покрыть щадящим лаком.

Нужен ли отдельный детский мастер

«Желательно, чтобы процедуру выполнял специалист, понимающий особенности детской анатомии ногтей. Не каждый мастер для взрослых работает в щадящих техниках. Если детского мастера нет, важно заранее обсудить формат процедуры и используемые материалы», — поясняет специалист.

Есть ли безопасные покрытия

Да, но это не гель-лак. По словам Ирины, безопасными считаются водные лаки, покрытия на натуральной основе и peel-off системы, которые снимаются без жидкости и пилок. Даже такие покрытия не рекомендуется носить постоянно — это скорее редкий, праздничный вариант.

Что категорически нельзя делать детям

Нельзя использовать гель-лак, наращивание, жесткие базы, кислотные праймеры и аппаратную обработку кутикулы.