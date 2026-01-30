Как правильно одевать ребенка в морозы

Педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов дал рекомендации по выбору зимней одежды и обуви для детей, чтобы обезопасить их во время прогулок в морозы, сообщает NEWS.ru.

Особое внимание следует уделить обуви. Подошва должна быть надежной и не скользкой — перед выходом необходимо проверять ее состояние. Для детей, которые только учатся ходить или еще неуверенно держатся на ногах, важно выбирать максимально устойчивые модели с хорошей фиксацией голеностопа.

Для городских прогулок подойдут утепленные ботинки с нескользящей подошвой, а для активных игр — непромокаемые комбинезоны и специальная зимняя обувь. Педиатр также советует всегда иметь с собой запасные носки и перчатки, чтобы быстро заменить промокшие и избежать переохлаждения.

Перед выходом на улицу важно убедиться, что вся одежда сидит правильно, не болтается и не стесняет движения. Необходимо проверить, надежно ли застегнуты все молнии, кнопки и липучки, плотно ли прилегает капюшон, хорошо ли защищают манжеты от попадания снега.

Врач предостерегает от излишнего укутывания: перегрев так же опасен, как и переохлаждение. Если ребенок вспотел, он может быстрее замерзнуть. Следует следить за его состоянием и при необходимости снять один слой одежды.

Специалист подчеркнул, что вся верхняя одежда, обувь и аксессуары должны быть оснащены светоотражающими элементами. Это особенно важно в условиях короткого светового дня, снегопада или метели, так как делает ребенка более заметным для водителей и снижает риск дорожных происшествий.

Взрослым в сильные морозы рекомендуется надевать шубу, дубленку или пуховик до пят желательно из непродуваемой, ветрозащитной ткани. Обязательна шапка, лучше всего ушанка. Вместо перчаток следует надевать варежки.