Психолог похвалил родителей, которые платят детям за оценки

Любой способ мотивации ребенка на обучение хороши, кроме насилия, заявила НСН детский психолог Варвара Кокурина.

Родители должны найти подход к своему ребенку, чтобы мотивировать его хорошо учиться, можно даже не опасаться приплачивать школьнику за это, заявила НСН детский психолог Варвара Кокурина.

Каждому девятому школьнику родители платят деньги за успеваемость. За каждую хорошую оценку платят 7% родителей, причем отцы чаще в два раза, выяснил сервис Superjob. При этом самый популярный способ поощрить ребенка за успеваемость в учебе — устная похвала (трое из десяти родителей). На втором и третьем местах — совместные поездки (24%) и исполнение детских желаний (23%). Реже родители мотивируют детей подарками (17%) или разрешением поиграть в компьютерные игры и посмотреть телевизор (13%).

Навредить ребенку платой за оценки невозможно, считает Кокурина.

«Многие психологи говорят, что это неправильная мотивация. Но я очень нудный реалист и стою на позиции, что любая мотивация хороша. Если эта мотивация с ребенком срабатывает, значит ею надо пользоваться. Не вижу в этом катастрофы и ничего плохого. Навредить психике ребенка очень сложно, если только не применять насилие», — отметила психолог.

Универсального способа мотивации школьника на обучение не существует, каждый родитель должен его найти, ориентируясь на особенности своего ребенка.

«Все дети разные и у каждого может быть своя мотивация. Действовать родителям можно методом проб и ошибок, выяснением, что ребенку нравится, что ему подходит. Есть дети, на которых действуют только ограничения и больше ничего, на кого-то интерес или поощрение, любовь, а кому-то вообще ничего не надо, потому что у него с мотивацией и так все в порядке», — рассказала Кокурина.

Вместе с тем, подчеркнула детский психолог, с падением мотивации необходимо серьезно разбираться, особенно если ребенок совсем отказывается идти в школу.

«Если ребенок перестал ходить в школу, нужно разбираться, в чем причина. Это могут быть проблемы в школе, которые все замалчивают, да все что угодно. В этом случае надо срочно бить набат. Если ребенок плачет, кричит, активно сопротивляется школе, надо выяснять, что там происходит», — посоветовала специалист.

