Психологи выделили основные стратегии кибербуллинга в соцсетях

Интернет-травля – это намеренное и систематическое проявление агрессии в цифровом пространстве, направленное на конкретного человека или группу лиц. Это может выражаться в виде оскорбительных высказываний, угроз, распространения недостоверной информации или исключения из онлайн-сообществ. В отличие от традиционных конфликтов, кибербуллинг отличается анонимностью, широким распространением информации и круглосуточной доступностью контента, что существенно осложняет защиту пострадавшего.

Исследования, проведенные в Московском государственном психолого-педагогическом университете, подтверждают широкую распространенность этого явления: около трети опрошенных студентов сталкивались с ним в течение последнего года. Психологи МГППУ осуществили анализ агрессивного контента в социальных сетях, результаты которого были опубликованы в научном журнале «Язык и текст».

Методология исследования включала контент-анализ публикаций в популярных социальных сетях, таких как ВКонтакте, Instagr и Facebook (принадлежат компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), с целью выявления сообщений, содержащих признаки агрессии (оскорбления, угрозы, унижения, распространение негативной информации, исключение из группы). Параллельно был проведен опрос 150 студентов факультета «Социальная коммуникация» МГППУ, активно использующих социальные сети. Респонденты оценивали серьезность различных стратегий кибербуллинга по шкале Лайкерта и проходили тестирование DASS-21 для оценки уровня депрессии, тревоги и стресса.

Анализ выявил пять основных стратегий: оскорбления (45% случаев), сплетни (30%), унижения (25%), угрозы (15%) и исключение из группы (10%). Студенты оценили угрозы и оскорбления как наиболее опасные, а игнорирование – как наименее.

По шкале DASS-21 у опрошенных были выявлены умеренные уровни стресса, тревоги и депрессии. У лиц, подвергавшихся травле, уровень стресса был на 40% выше. Существует сильная взаимосвязь между формами кибербуллинга и эмоциями: вырастает стресс, депрессия. Первокурсники испытывают большую тревожность, чем студенты старших курсов. Жертвы чувствуют себя беспомощными, одинокими, теряют уверенность, у них снижается успеваемость.

Кибербуллинг может провоцировать депрессивные состояния и суицидальные наклонности. Анонимность и доступность создают ощущение безнаказанности у агрессоров.

Российские психологи подчеркивают негативные последствия для жертв (одиночество, изоляция) и агрессоров (низкая эмпатия, повышенная тревожность). Профилактика должна быть комплексной: просвещение, обучение эмпатии и онлайн-этике, модерация контента и психологическая поддержка.

Важно понимать языковые маркеры агрессии для сохранения психологического здоровья. Старший преподаватель Артем Шилин и доктор педагогических наук Ольга Бахчиева провели это исследование.

