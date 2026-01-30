Насколько можно нагружать ребенка кружками и секциями

Стоит ли нагружать чадо в надежде вырастить из него гения или же надо дать ему больше свободы. Стараемся следовать правилу «не навреди».

«Продвинутые» мамы сегодня стараются занимать детей разными активностями чуть ли не с пеленок. В итоге к школьному периоду у ребёнка накапливается столько кружков, секций и других допзанятий помимо уроков, что ему выдохнуть некогда. Зато родители довольны и уверены, что чадо проводит время с пользой и развивается в разы лучше сверстников. А значит и к окончанию учебы будет успешнее и перспективнее. Но где та черта, которую не стоит переступать. Как и в медицине, в воспитании тоже применим принцип «не навреди». Руководитель семейного клуба психологии и развития, психолог медицинского центра Дарья Живина в беседе с WomanHit пояснила, какая нагрузка для школьника допустима и каковы риски для тех, кто постоянно живет в сверхзагруженном режиме.

Два плюс один

«Если мы говорим о нагрузке младших школьников, не стоит полностью отказываться от каких-то дополнительных секций и кружков. Важно разграничить количество времени на отдых и на интеллектуальную или физическую нагрузку. Важным правилом являются правила двух кружков. То есть один из них — это интеллектуальный кружок какой-либо, где ребенок проявляет какие-то когнитивные способности, где есть нагрузка умственная, где он, так же, как и в школе, сидит, занимается, изучает что-то новое. И второй кружок обязательно должен быть для физической активности, для поддержания здорового образа жизни, для того, чтобы у ребенка как минимум не было застоев, которые могут впоследствии вызвать нарушение кислородного снабжения, искривление осанки и так далее», — говорит эксперт.

Если помимо этих двух занятий в расписание отпрыска можно свободно вписать еще одно занятие, то пусть это будет любой кружок в зависимости от интересов самого школьника: гончарное дело, рисование, фотоискусство и так далее.

Через «не хочу» не получится

«Если ребенок отказывается вдруг идти на какую-то секцию, категорично устраивает протесты, истерики, у него начинаются соматические заболевания, как только речь идет о новом каком-то виде деятельности, стоит по-честному переговорить с ним. А действительно хочет ли он туда ходить. Бывают ситуации, когда ребенку нравится само занятие, но не нравится например преподаватель, у него не сложились с ним взаимоотношения, либо что-то не устраивает в коллективе», — подчеркивает Живина.

Важным аспектом также является двухчасовое правило. Два часа в день у ребенка должно быть для его каких-то личных дел, интересов, для так называемого детского ничего не делания. В этот период времени он может читать книги, которые интересны ему, играть, общаться с друзьями, гулять на детской площадке. Это очень важно для социального развития ребенка и для того, чтобы он не чувствовал себя перегруженным. И один день в неделю, как правило, это воскресенье, — это полный день отдыха от всего, от учебы, от школы, от кружков, секций и так далее. Это день, который ребенок проводит в каких-то приятных ему занятиях, не являющихся рутиной.

Тревожные сигналы

«И обязательно отслеживаем маркеры усталости ребенка. Бывает такое, что ему нравятся все кружки, и ребенок их с удовольствием посещает. Особенно это касается детей с сильной нервной системой или со среднесильным типом нервной системы. Они могут очень долго не показывать, что устали, что перегружены. В какой-то момент происходит срыв, и ребенок скатывается в учебе, становится агрессивным, требует больше к себе внимания», — предостерегает психолог.

Если начинаются подобные звоночки, освободите ребенка, устройте ему так называемые каникулы от кружков хотя бы на неделю, чтобы кроме школьных уроков иных обязательств у него на этот период не было. Так он сможет перезагрузиться, насладиться своими игрушками, времяпрепровождением, которое ему интересно, и вернуться снова в строй с новыми силами, без отвращения, без нежелания заниматься.