Эксперт предложил решение проблемы буллинга в школах

Любая социальная и воспитательная работа требует огромных усилий, а учителя в российских школах перегружены, заявил в разговоре с НСН Дмитрий Казаков.

Проблемами и сложностями, которые существуют у детей в российских школах, никто не занимается, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

В Южной Корее абитуриентов с историей школьного буллинга перестали принимать в вузы. Десять ведущих государственных университетов отклонили заявки 162 поступающих из-за подтверждённых случаев травли. В стране такие инциденты официально фиксируются в школьных записях с градацией по тяжести, а жертвы и свидетели могут анонимно сообщать об этом при поступлении. Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал, что он поднимал вопрос о том, чтобы у российских школ быть механизм отчисления учеников, если они не исправили неудовлетворительную оценку за поведение, но ему указали, что это противоречит Конституции страны.

Казаков подчеркнул, что буллинг и другие конфликты в школах только репрессивными мерами не решить.

«Такие серьезные проблемы, как буллинг или какой-то другой конфликт в школе, только с помощью репрессивных мер не решить. Это очень непростая история. Буллинг, травля, конфликты, всё это происходит лишь вследствие тех процессов, которые происходят в обществе. Этими проблемами и сложностями, которые существуют у детей, в российских школах не занимаются, поэтому и проблема не решается. Таких конфликтов становится всё больше», — отметил эксперт.

По его словам, решение подобной проблемы требует огромных усилий.

«Дело в том, что в тех условиях, в которых сейчас работают российские учителя, им просто заниматься этим некогда. Они перегружены. А любая социальная и воспитательная работа требует огромных усилий. С детьми нужно разговаривать, а на это требуется много времени. Потребуется тратить очень большие ресурсы для того, чтобы достучаться до детских сердец и объяснить им, что такое хорошо, а что такое плохо. Сейчас специалистов таких как психологи, социальные педагоги очень мало, и им тоже некогда этим заниматься», — рассказал Казаков.

По его словам, меры, которые ввели в Южной Корее, в России не будут работать.

«Когда я слышу о том, что предлагаются те или иные репрессивные меры, когда за оскорбление учителя предлагают нужно штрафовать родителей, исключать детей из школы, не брать в вузы, понимаю, что эта история вряд ли рабочая. В Южной Корее у учителей, вероятно, есть возможность заниматься своей педагогической работой, вопросами конфликта детей, общаться с ними, но в России на данный момент такие меры не будут работать», — добавил профсоюзный деятель.

