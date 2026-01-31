Ученые выяснили, как будущие учителя относятся к списыванию и плагиату

Исследователи Новгородского государственного университета (НовГУ) выяснили, что студенты педагогических специальностей относятся к списыванию и плагиату более толерантно, чем будущие психологи, сообщает ТАСС.

В исследовании приняли участие 231 студент: 82 обучались психологии, 149 получали педагогическое образование. Все они анонимно заполняли опросник «Отношение к академическому мошенничеству», который оценивал три параметра — общее отношение к списыванию и плагиату, частоту личного использования нечестных практик и склонность оправдывать такое поведение в определённых обстоятельствах.

По всем трём шкалам будущие педагоги продемонстрировали более высокую толерантность: например, по первому параметру они набрали в среднем 28,85 балла против 25,77 у психологов. Доцент кафедры психологии НовГУ Татьяна Архиереева назвала результаты неожиданными и выразила обеспокоенность тем, что такая тенденция может негативно повлиять на подготовку педагогических кадров, поскольку приобретённая в вузе привычка к нечестности способна перенестись на профессиональную деятельность и воспитание детей.

Архиереева предположила, что причина может заключаться в меньшей вовлечённости студентов‑педагогов в профессию — в отличие от психологов они в большей степени ориентированы на получение диплома, а не на освоение знаний.

Ранее депутат Госдумы Олег Смолин при этом заявил, что Болонская система, несомненно, имеет свои плюсы, однако бакалавриат дает образование значительно менее качественное, чем образование специалиста.