Почему ссорятся дети в одной семье

Нередко бывает, что дети в одной семье постоянно ссорятся. Глубинные мотивы, стоящие за детскими конфликтами, раскрыла психолог Татьяна Загородняя, сообщает argumenti.ru.

Эксперт пояснила, что бытовые споры из-за стола или полки часто являются лишь внешним проявлением серьезной психологической потребности — в родительском признании.

Для ребенка своя территория — символ его автономии и права быть отдельной личностью. Когда пространства мало, а навыки договариваться еще не развиты, в ход идут агрессия и крики.

«Ссора — это способ заявить: «Меня тоже видят, я тоже важен, — объяснила Татьяна Загородняя.

По ее словам, многие родители ошибочно полагают, будто решением конфликтов является расширение жилплощади или разделение детей по комнатам. Однако практика показывает, что дефицит квадратных метров — лишь верхушка айсберга. Разница в возрасте и полах часто лишь усиливают подсознательное соперничество.

Если у каждого ребенок получает достаточно личного внимания, даже теснота переносится легче, отметила психолог. «Родителям важно не просто зонировать комнату шкафами, но и регулярно подтверждать каждому ребенку: у тебя есть свое незыблемое место в этой семье, и за него не нужно бороться, — заключила эксперт.

