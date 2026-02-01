Психолог рассказала о предрасположенности старших детей к достижению успеха

У первого ребёнка больше ответственности, возможностей к адаптации и стремления к независимости.

Младшие хуже переносят конкуренцию, а их самооценка, как правило, менее стабильна. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Дети, рождённые первыми, по статистике имеют больше шансов на селф-мейд успех. Сделать себя самому старшему ребёнку проще, чем среднему и младшему. Проще, не то что невозможно, но проще. Они имеют в базе уже больше ответственности, больше стремления к независимости и самостоятельности. Они умеют выдерживать доверие и очень склонны к адаптивному поведению. Им гораздо проще приспосабливаться к каким-то обстоятельствам, нежели младшим, например. Они проще привыкают к порядку и системе и имеют более активные навыки в части смелости, какой-то рискованности, решительности и так далее. Уже имеют опыт свержения с пьедестала, и они гораздо проще переносят конкуренцию, гораздо проще переносят критику. Их самооценка в этой части более стабильна. Это так называемые плюшки за то, что были старшими».

Ранее в Госдуме указали на связь между воспитанием детей и их вступлением во взрослую жизнь. Необходимо, чтобы в семье был пример ответственности и трудолюбия.